"Los jugadores tenemos que sacarlo adelante"

Suso Santana sigue creyendo en las opciones del Tenerife de competir por el ascenso. Reconoce que, dadas las circunstancias, se conformaría que entrar en la promoción como sexto, pero no renuncia a metas mayores. Y sostiene que son los jugadores los que tienen que "sacar adelante" al equipo.

¿Qué tal ha ido la semana?

Trabajando para llegar lo mejor posible al partido con el Barcelona B. Tenemos que ganar si queremos seguir optando a meternos en el "playoff", porque estamos muy lejos y empezamos la segunda vuelta con una derrota. Todo pasa por ganar los dos partidos seguidos que tenemos en casa.

¿Qué fue lo peor en Zaragoza?

Perder. En la segunda parte estuvimos mejor, pero en la primera no salimos muy bien y encajamos el gol. A raíz de ahí tampoco hicimos méritos para empatar, pero tras el descanso fuimos mejores.

¿Qué me dice de su actuación?

Intenté hacer lo que me pidió el míster, pero no soy yo quien tiene que valorar estas cosas.

¿Y de su sustitución?

Fue una decisión del míster. Es algo que siempre he respetado.

¿El equipo está tan lejos de alcanzar un punto óptimo de madurez?

Mucho no nos falta, pero sí nos está faltando ser más intensos. Es fundamental no recibir goles, sobre todo en los primeros minutos. Nos está pasando mucho.

¿Le preocupa más eso o estar a siete puntos de la sexta plaza?

Me preocupa más eso. Sabemos que si encadenamos una buena racha, que es algo que todavía no hemos conseguido, nos meteremos en la pelea. Me preocupa más no poder recuperar la solidez que tuvimos la temporada pasada.

¿Por qué se perdió?

No lo sé. No tenemos la solidez de la temporada pasada y esta categoría depende mucho de tu capacidad para ser fuerte atrás. No estamos siendo sólidos, y en ataque también nos está costando un poco.

¿Cómo se corrige?

No está en mi mano. Yo trabajo y hago lo que pide el míster.

¿Se puede mejorar solo con los que están en la plantilla?

De momento, somos los que estamos y los que tenemos que sacar al equipo adelante. No creo que tengamos que esperar a que venga alguien para ponernos las pilas, sino empezar desde ya. Hay una gran plantilla, y los que tenemos que sacarlo somos nosotros.

¿Vería bien que el club decidiera relevar al entrenador?

No, para nada. Somos los jugadores los que tenemos que sacar al equipo adelante y ponernos las pilas. A lo mejor, sin hablar tanto y haciendo mejor las cosas.

¿Algún alto cargo del club le ha pedido explicaciones?

No. Prefiero callarme. Me lo guardo, aunque se ha dicho que me han transmitido un mensaje.

Entonces, ¿hay normalidad?

Siempre. La temporada pasada también tuve reuniones y no se supo nada. Ahora se dice porque todo va peor. La corriente te lleva a estas cosas. Hay que saber convivir con ello lo mejor posible.

¿Qué piensa al ver que están a siete puntos del sexto puesto?

Al final siempre miras la clasificación, pero si luego no sumas puntos, de nada te vale hacer números. Lo importante es sumar.

¿Cree en la remontada?

Quedan muchísimos puntos en juego y el equipo está trabajando para sumar de tres en tres en cada campo, porque si queremos llegar al "playoff" o al ascenso directo, tendremos que completar una muy buena segunda vuelta, como hicimos la temporada pasada. Hay mimbres para ello y lo que tenemos que hacer es dar todos un pasito adelante.

¿Se conformaría con ser sexto?

Ahora mismo sí, porque no estamos ni en el "playoff".

¿El grupo sigue estando unido?

La unión sigue siendo la misma, pero cuando pierdes, se magnifican las cosas. Siendo de aquí, sé muy bien cómo funcionan las cosas.

¿A qué se refiere?

Cuando no ganas, se ve todo de otra manera. El fútbol es así, y la vida. Si algo no va bien, se sacan muchas cosas.

¿Hay algo que le haya molestado?

(Segundos de silencio). Llevo un tiempo aquí y sé cómo va todo.

¿A qué le huele el partido de este domingo con el Barcelona B?

Espero que a victoria. Hemos estado trabajando para ello. Ahora tenemos dos partidos importantes en casa e intentaremos sumar los seis puntos.

¿Teme algo, como el ambiente?

El Barcelona B es un rival complicado. Juega muy bien al fútbol y tiene futbolistas de calidad. En cuanto al ambiente, tendremos que abstraernos y concentrarnos en el partido para ganar como sea.

¿Está conforme con su aportación en esta temporada?

No he estado bien, pero tampoco tuve continuidad por aquella sanción y la lesión. Me ha costado mucho entrar en el equipo, pero también sé que el único que puede cambiar esta situación soy yo; y estoy segurísimo de que lo conseguiré. Si alguien cree que voy a bajar los brazos, está equivocado. Quien me conoce sabe que nadie me regaló nada y que todo lo que he conseguido ha sido con trabajo.