La operación Milla se cierra con éxito

El fichaje de Luis Milla Manzanares (Madrid, 7/10/1994) será anunciado finalmente hoy. Durante toda la jornada de ayer se fueron cumpliendo los trámites para abonar la cláusula de rescisión del futbolista que, al no tener contrato profesional, requería pasos distintos a los habituales entre clubes de superior categoría. La complejidad del anuncio requirió la presencia de Alfonso Serrano en la capital de España.

El pago de los 500.000 euros se empezó a gestar ayer mismo. De hecho, el medio madrileño ni siquiera se ejercitó con los que eran sus compañeros. El club azulón, que se había negado a un pago a plazos, quiso blindarse, impidiendo hacer declaraciones a futbolistas y técnicos, ante un movimiento de mercado que les arrebata una pieza clave en su estructura. Antonio Calderón, que fue entrenador del Tenerife en el primer tramo de la temporada 11/12, se quedó ayer sin Milla y trató de frenar la salida de Paco Candela, su otro "seis", al Hércules.

Mientras, los medios nacionales se hacían eco de la noticia poniendo especial énfasis en la joya que se lleva el cuadro insular (le seguía desde el curso pasado) y el chico se convertía en "trending topic" nacional en twitter. El esfuerzo económico realizado se lleva a cabo por dos razones: la primera porque viene como anillo al dedo a las necesidades de José Luis Martí para su centro del campo (eso es lo que trasladó el técnico a Miguel Concepción en la reunión del pasado miércoles). Y la segunda porque se considera una inversión de presente y futuro. "Acabará jugando en Primera", decían ayer algunos de los que conocen de cerca a Luis Milla.

Uno de ellos es el tinerfeño Nauzet García, que fue portero del Fuenlabrada el pasado curso. "Es como si tuviera 35 años en vez de 23, como si llevara toda la vida jugando", explicaba ayer a EL DÍA agregando que se trata de un futbolista "con mucha calidad, al que le gusta tener la pelota, con un buen pase largo y que pierde muy poco el balón". Al portero tinerfeño le llamó la atención su capacidad para "echarse el equipo a la espalda, parece un veterano", un argumento que refuerza recordando que "en el Fuenla era uno de los capitanes, y eso que había gente con experiencia, incluso de Primera, pero era de los que mandaban".

Su cualidad principal es que "es un creador", lo que no le resta en otras misiones. "Defensivamente roba mucho, aunque no lo parezca por su físico. No es grande pero es fuerte y no para de correr y trabajar", añade.

Nauzet García

exjugador del cf fuenlabrada

Contrato largo y cláusula de rescisión alta

El Tenerife protegerá su inversión y firmará con Luis Milla un contrato de larga duración. Será un mínimo de cuatro temporadas y contará además con una elevada cláusula de rescisión para ser un futbolista de Segunda División.

Sin impuestos añadidos que abonar

El pago fue de 500.000 euros porque no se recoge en estos casos la obligación de afrontar cantidades extras por IVA o IGIC. Desde 2016, tampoco se paga el 48 por ciento de IRPF. Con la legislación anterior, esto le hubiera supuesto al Tenerife un sobrecoste de 240.000 euros.

René Ramos, clave en el cierre de la operación

El también representante de Jorge Sáenz se ha encargado, con su despacho profesional, de gestionar toda la operación para facilitar la llegada de Milla al Tenerife. René Ramos se reunió con Alfono Serrano la pasada semana en Madrid.