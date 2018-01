El turismo peninsular y del Norte compensará la menor conectividad

La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) revivió ayer la habitual disminución de asistencia de presidentes regionales y múltiples políticos de menor rango que se da tras la inauguración por parte del Rey del miércoles inicial. No obstante, ayer destacó el paso por diversos pabellones del ministerio de Turismo, que entabló una breve conversación con el consejero del rango de Canarias, Isaac Castellano. Una charla en la que, aparte de hablar un poco sobre las consecuencias del "brexit", abordaron la gran situación general del subsector y, en concreto, en las Islas, algo que, si bien existen algunas algunas dudas e incertidumbres, el Gobierno regional confía en compensar con nuevos nichos de turistas y con la pujanza de demandas como la de Alemania.

En declaraciones a El Día, Castellano indicó que la menor conectividad que tendrá Canarias por el "brexit" y el reciente cierre varias compañías aéreas de bajo coste que operaban en las Islas, como Air Berlin y Monarch, se compensará con la creciente demanda en mercados como el alemán, que se sitúa por encima del 12%. Además, y según recalca, existen muy buenas perspectivas con el turismo escandinavo y, en general, del Norte de Europa, aparte de que, durante la propia feria madrileña, se ha confirmado una línea entre Canarias y Tel Aviv, un ejemplo de los nuevos nichos de clientes a los que ya no solo aspira el Archipiélago, sino que, en algunos casos, se van confirmando.

Aunque prefiere mostrarse muy prudente con las cifras y porcentajes, el consejero sí que espera que las consecuencias del "brexit" se equilibren con estas otras expectativas y con los datos del turismo peninsular, que siguen al alza. De hecho, su departamento baraja un crecimiento durante el actual mercado de invierno del 6%, mientras que, para la etapa veraniega, se calcula un incremento de hasta el 9%.

Estos aumentos contribuirán a compensar el 15 y 3% menos de conectividad y demanda que se calcula por el "brexit", si bien se espera también que las negociaciones a diversas escalas que se entablan ya reduzcan estas consecuencias. Si bien brevemente, este fue uno de los problemas que abordaron ayer el ministro y el consejero, así como los excelentes datos genéricos que presenta el turismo canario y español.

Al tratarse de una reunión imprevista, en la que estuvo presente, entre otros, el alcalde realejero y portavoz insular del PP tinerfeño, Manuel Domínguez, no pudieron tratar cuestiones que preocupan cada vez más, como el alquiler vacacional. Una cuestión que, desde que llegó al cargo, castellano no deja de advertir que pasa más por una solución a escala estatal que regional mediante un decreto. De hecho, no se avanzó mucho con su predecesora y las posturas tan distantes entre patronales como Ashotel y los defensores de la actividad dificultan al máximo una entente.

El trasfondo de los municipios "díscolos"

La grieta, que algunos conciben ya como potencial cisma, en la promoción de Canarias por la decisión de municipios claves (Adeje, Arona, San Bartolomé, Mogán y Guía de Isora, a los que pueden sumarse Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Pájara, Tías y Antigua) no se limita solo a la parte de difusión turística. En realidad, el auténtico fondo, según reconoció ayer a EL DÍA una de las principales voces de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, el alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga, es que localidades tan relevantes en el subsector, que representan el 75% de los turistas que se hospedan en las Islas, sean escuchadas por las administraciones superiores, posean peso decisorio real y, sobre todo, sean compensados por los servicios que dan, no solo a sus ciudadanos, sino a los más de 6 millones de visitantes que se alojaron en sus hoteles en 2017.

Por supuesto, esta reivindicación económica no solo afecta al Gobierno regional, sino al Estado y, por eso, el martes se reunieron con la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, que exige lo mismo. No obstante, Fraga es claro y considera que una comunidad como la canaria, líder turístico mundial, no puede destinar solo 80 millones a esta consejería de un presupuesto de unos 8.000 millones.

Como el alcalde de Guía, Pedro Martín, Fraga cree que ubicar el puesto específico de estos municipios en Fitur junto al de Promotur es un primer paso para suavizar una situación promocional que, según esta parte, ha politizado Carlos Alonso. Eso sí, el propio consejero del área reconoce que la exigencia va más allá de la simple promoción y que no solo se vincula al dinero, sino a cuestiones como el estatuto del municipio turístico o el alquiler vacacional.

Día de múltiples reuniones de negocio

Aunque las agendas están repletas desde el martes y solo se aliviarán este fin de semana, cuando la feria se abre al publico general, los jueves de Fitur suelen ser frenéticos en cuanto a las reuniones de negocios entre los distintos agentes del subsector turístico. Políticos, hoteleros, operadores, casas de alquiler de coches, empresas de ocio, agencias y demás copan las salas habilitadas para cerrar acuerdos o simplemente presentar ofertas, así como las muchas aéreas abiertas con algunas mesas o sillas vacías. Es el día en el que, como ocurre con Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares o Andalucía, el pabellón de Canarias presenta mayor actividad, que, por supuesto, contrasta con la menor que se da en los espacios de América u Oriente. Además, es la jornada en la que se aclaran las perspectivas sobre nuevas conexiones aéreas, algo mucho más relevante para Canarias que para otros destinos.

La búsqueda de la diversidad, clave

Las distintas presentaciones de ayer, como la apuesta de 6 hoteles del Puerto de la Cruz por el turismo de bienestar y salud, gracias a la empresa MBestcare, o el certamen de belleza masculina de Los Realejos, demuestran que muchos municipios tienen claro que el presente y futuro del subsector no solo pasan por la calidad y excelencia, sino por complementar y diversificar la oferta. Estas presentaciones se dieron en el espacio de Loro Parque y Hotel Botánico, lo que fue aprovechado por algunos de los políticos que impulsan el puesto diferenciado para las localidades más turísticas como prueba de que algo está fallando con la distribución y organización del pabellón canario por parte del Gobierno regional. Por supuesto, en el espacio de estos municipios críticos se sucedieron las reuniones programadas y presentaciones, mientras que, en los módulos habituales de las siete islas, lo habitual, de nuevo, fue el reparto de folletos, la visita de algunas drag, el paso de políticos o referentes del subsector o los sones, bailes, cánticos y silbos gomeros, como de costumbre.

Una feria con un impacto de 260 millones de euros

En el resto de pabellones, la mañana de ayer fue igual de intensa en reuniones y actos de una feria que este año ha crecido un 8% y que refleja muy bien la increíble bonanza del subsector, con un 7% de incremento mundial y 1.100 millones de turistas. De hecho, hay un 13% más de participación internacional, un 3 nacional y un 16 de empresas tecnológicas, con un impacto global de dinamización económica en Madrid de unos 260 millones de euros.