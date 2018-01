Hernando (PP) confirma que hay negociaciones con PNV para los PGE

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha confirmado este viernes la existencia de negociaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y ha recordado a Ciudadanos que la senadora 'popular' Pilar Barreiro está imputada por delitos de corrupción pero aún no ha sido procesada.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Hernando ha asegurado que el Ejecutivo central "ya ha iniciado otra vez el diálogo" con los nacionalistas vascos para poder aprobar las cuentas del próximo años y reeditar el pacto del 2017. En este sentido, ha dicho que le "gustaría" tener presupuestos "para el mes de marzo" porque contemplan "medidas importantes" para los ciudadanos.

Preguntado sobre la postura de Ciudadanos --que sostiene que rechazará las cuentas si no contemplan la equiparación salarial entre agentes y si Barreiro no renuncia a su acta de senadora-- ha lamentado la "frivolidad" de la formación naranja: "No sé qué tiene que ver que dimita una senadora que aún no ha sido procesada por el Tribunal Supremo", ha apostillado, añadiendo que el PP "está cumpliendo" el pacto de investidura firmado con Ciudadanos y que su postura es "demagógica".

Hernando, que ha dicho que el PP "ha sufrido mucho" con la corrupción, ha dicho que los 'populares' han demostrado que "quien la hace, la paga". Y ha reprochado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no haya "dicho ni mu" sobre la retirada de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ni sobre la imputación del alcalde de Granada. PUIGDEMONT IRÁ AL TS SI PISA ESPAÑA

Por otro lado, el portavoz del PP cree que todos los responsables del "golpe de Estado" tienen que "asumir sus consecuencias" y acudir al Tribunal Supremo. De hecho, ha apuntado que el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, no puede ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas y le ha avisado de que "si pisa territorio español" va tener que acudir a declarar ante el Supremo por su implicación en el proceso soberanista.

Preguntado por la posible aparición de Puigdemont en el Parlamento justo el día de la investidura, el diputado del PP ha recalcado que "los servicios de inteligencia están para ser inteligentes", pese a que pueden "cometer errores" como "todos".

Para él, es necesario "acabar con este circo" y el proceso separatista "está muerto". Es más, sostiene que todos los responsables son "zombis" y "van a acabar inhabilitados".