CSIF solicita la dimisión de la edil de Seguridad y Policía Local

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado la dimisión de la concejala de Seguridad y Policía Local del Ayuntamiento de Tacoronte, Olga Sánchez, y la destitución "fulminante" del jefe accidental de la Policía Local tras la emisión de un vídeo, a través de El Día Televisión, en el que aparentemente se encuentra dormido, y de uniforme, en el interior de la comisaría.

Este sindicato pide la dimisión de la concejala por su "más que probada ineptitud en el desempeño de sus tareas como concejala delegada de Seguridad y Policía Local, así como el cese fulminante del jefe accidental de Policía Local por su falta de ejemplaridad en el trabajo, máxime dentro del proceso de conflicto laboral en el que está inmersa la Policía Local del Ayuntamiento de Tacoronte, que no merece ni el trato degradante de la corporación local, ni actitudes tan faltas de decoro y pudor como las que muestra en el vídeo citado".

CSIF asegura que "no se pueden tolerar conductas como la descrita por la mala imagen que se da del cuerpo" y subrayan: "No nos podemos ni imaginar la respuesta de la corporación si el funcionario dormilón hubiese sido un policía local raso, y no digamos nada si fuese uno de los cabecillas de las legítimas reivindicaciones que sostienen actualmente".

CSIF tampoco entiende que el grupo de gobierno (CC) "suspenda las negociaciones con la Policía Local y, en paralelo, convoque al conjunto de la plantilla del ayuntamiento a un encuentro en el que se trató de enfrentar a los trabajadores municipales".

Este sindicato alerta de que "las medidas de presión han comenzado de forma muy leve y se mantendrán hasta que se den las suficientes garantías de cumplimiento del acuerdo adoptado. Además, irán aumentando de intensidad si en un plazo razonable de tiempo, de entre 15 y 20, no se soluciona el conflicto de una forma satisfactoria".