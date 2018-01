Inauguran dos parques infantiles que QM dice que no son accesibles

Queremos Movernos (QM) denunció ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz "sigue olvidando a los niños con discapacidad". Y lo hizo utilizando como argumento la inauguración, esta misma semana, de dos nuevas zonas de juegos infantiles en el municipio, una de ellas en Ofra, en el área de la calle La Vica, próxima al centro escolar Echeyde, la otra en la plazoleta de la calle Garcilaso de la Vega.

En ambos casos, aseguró la asociación que preside Ana Mengíbar, los módulos instalados "no permiten el juego a los niños con discapacidad" al tratarse de módulos no adaptados. "Para mayor crueldad -continuó-, en el parque de Ofra no es posible, siquiera, entrar con una silla de ruedas, pues ambos accesos tienen escalones".

La presidenta de Queremos Movernos advirtió, además, de que el módulo instalado en Garcilaso de La Vega "está rodeado de alcorques que incumplen la normativa, al no estar protegidos o rellenos", con lo que crean un escalón de 20 centímetros "peligroso" para el juego, fundamentalmente los que lindan con el espacio de juegos.

La asociación denunció en este sentido el incumplimiento legal por parte del Ayuntamiento de la capital de la Ley General de la discapacidad, de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los derechos de los niños.

Además, "incumple moral y humanamente con su obligación de atender a todos los ciudadanos y garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, en este caso de los niños con discapacidad", añadió el colectivo.

Queremos Movernos subrayó al respecto que Santa Cruz viene demostrando en su andar, históricamente, "la falta de compromiso con las personas con discapacidad, y en este caso con unos niños a los que les niega el derecho a ser niño y el derecho a jugar como todos los demás niños del municipio".

"Inaugurar una obra, a estas alturas y en estas condiciones es un incumplimiento que atenta contra los derechos de estos menores", remarcó Ana Mengíbar, quien adelantó que Queremos Movernos, además de la reclamación pertinente ante las instancias que amparan a las personas con discapacidad, "va a remitir escrito a UNICEF para que se tenga en cuenta en la solicitud hecha por el Ayuntamiento para que Santa Cruz sea declarada ciudad amiga de los niños".

"Una ciudad que quiere ese reconocimiento para sí debe ser amiga de todos los niños o no tener ese beneficio, ya que no estará acordé con la realidad y la situación en la que se encuentran los pequeños con discapacidad", sentenció.

La respuesta del distrito Ofra-Costa Sur a esta crítica llegó a través de su cuenta de Twitter, en la que anunció que ya se habían detectado las deficiencias y que se arreglarían "lo antes posible".