¿Ya es hora de cambiar de colchón? Unos consejos sobre cómo elegir el mejor colchón

El colchón es una parte esencial de nuestra vida, en el pasamos muchas horas de nuestro día, ya que por lo menos 6 horas del día dedicamos a dormir y los que de verdad tratamos de cumplir con el tiempo necesario para recuperar todas las energías le dedicamos entre 7 y 9 horas de descanso al día.

Muchos de nosotros solemos darle un trato de poco cuidado a nuestras horas de dormir, alargamos demasiado la vida de nuestro colchón y eso no es bueno, tanto nuestra salud física como mental sufre, ya que nos dolerá la espalda, el cuello, los ácaros pueden causarnos alguna que otra enfermedad o alergia y además si dormimos mal pasaremos el día estresados y no funcionaremos bien en nuestro trabajo, estudios o en cualquier actividad que desarrollemos durante el día. Es por esa razón que no debemos dejar de lado el cuidado de nuestras horas de sueño y por ello es recomendable cambiar el colchón cada 6 u 8 años.

El tiempo que tiene nuestro colchón no es la única señal para darnos cuenta de que ya debemos cambiarlo, también existen otras señales como por ejemplo pueden ser:

El colchón presenta desniveles, hoyos o bultos, en este caso ya sabemos que el material comenzó a ceder y debemos tomar la decisión de cambiarlo.

Los ácaros y los diferentes organismos que vienen en nuestro colchón pueden causarnos alergia, si este es el caso también es hora de comprar un colchón nuevo.

Los dolores de espalda son uno de los primeros síntomas que notaremos cuando nuestro colchón ya no puede más.

Antes de cambiar nuestro colchón es recomendable probar otro colchón y de esta manera nos podremos dar cuenta si nuestros dolores y mal descanso se deben al primero o simplemente tienen que ver con otras actividades que realizamos en nuestro día a día.

¡Ya es la hora de cambiar de colchón y disfrutar de esas horas de sueño que todos merecemos!