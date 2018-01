La fiscal mantiene la petición de tres años para el expárroco de Selva

La Fiscalía y la acusación particular han mantenido este viernes la petición de tres años de cárcel para el ex párroco de Selva acusado de abusos a una menor, mientras que la defensa ha solicitado la absolución.

Durante las conclusiones del juicio celebrado en la Audiencia de Palma, el abogado defensor ha asegurado que hay "contradicciones" en el testimonio de la menor que considera que no permitirían desvirtuar la presunción de inocencia. Asimismo, ha apuntado a un posible móvil económico recalcando que la acusación particular solicita una indemnización de 20.000 euros, no para la víctima, sino para su padre. ((Habrá ampliación))