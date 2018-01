El alcalde de Bilbao presenta un pacto para la seguridad con 25 medidas

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha dicho este viernes que "recoge la preocupación de la ciudadanía" ante hechos como el crimen de dos ancianos en Oxtarkoaga que "no son habituales" en la Villa", y ha anunciado la presentación a los grupos municipales del 'Pacto para la seguridad en Bilbao" al que se comprometió en septiembre, que contempla 25 medidas basadas en la prevención y una mayor presencia policial en las calles. Asimismo, ha mostrado su deseo de que "sobre quien ha cometido la salvajada" de Otxarkoaga "caiga todo el peso de la justicia".

En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, el regidor bilbaíno ha lamentado la aparición este jueves de los cuerpos sin vida de una pareja de ancianos, con signos de violencia, que fueron localizados en una vivienda de la calle Zizeruena del barrio bilbaíno de Otxarkoaga.

"Ante los trágicos sucesos ocurridos ayer en el barrio de Otxakorga, quisiera mandar un mensaje a la ciudadanía de calma y de tranquilidad, sabiendo que no es fácil lo que digo, pero tenemos que dejar a la Ertzaintza que siga con la investigación, para que dé frutos", ha pedido.

Asimismo, como alcalde ha dicho tener "un único deseo, que quien haya cometido esta salvajada sea localizado, detenido, y caiga sobre él todo el peso de la justicia". "Que pague por lo que ha hecho", ha reclamado.

Aburto ha lamentado "muchísimo" el suceso de Otxarkoaga y "otros que se pudieran producir", pero ha querido "dejar bien claro que no estamos de brazos cruzados, seguimos trabajando". "En Bilbao, entre todos, tenemos que hacer posible que sea una realidad que quien la hace la paga", ha dicho.

Por otro lado, ha indicado que, personalmente, "ante este trágico suceso, en todo momento" ha estado informado desde primera hora de la tarde de ayer. Según ha explicado, en primer lugar se puso en contacto con la Consejería de Seguridad, a quien ha agradecido "su labor, la investigación que están realizando, su profesionalidad", y la información que "en todo momento" le han trasladado. A disposición de la Ertzaintza, ha señalado, ha puesto "todos los medios de que disponemos en el Ayuntamiento de Bilbao para que la investigación concluya de manera satisfactoria".

Aburto también se puso en contacto con la familia de los fallecidos. "En un momento trágico quise trasladarles mi solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento en un momento tan delicado, de tanto dolor y sufrimiento", ha indicado, para explicar que también se traslado, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, a la Comisaría de Otxarkoaga, "un barrio donde la presencia policial es notoria".

En la comisaría, ha precisado, se reunió con diversos mandos de la Policía Municipal para "analizar la situación y ver cómo se estaba desarrollando la relación entre la Policía Municipal y el barrio".

El alcalde ha asegurado que a su Gobierno le "preocupa y ocupa la seguridad" y le "preocupa que se pueda estar instalando una sensación de que hechos como éste puedan ser comunes".

"Ante eso me rebelo, ante eso me niego, eso no puede ser así, y a esta situación le tenemos que dar la vuelta entre todos", ha dicho, para comprometerse, como alcalde de Bilbao, a "dar la vuelta a esta situación, a pesar de que la realidad en momentos como éste pueda ser tozuda". "Tengo toda la confianza en la Ertzaintza y en nuestra Policía Municipal", ha manifestado.

PACTO PARA LA SEGURIDAD EN BILBAO

Aburto ha anunciado que "ayer por la mañana" traslado una convocatoria a los grupos del Ayuntamiento para una Junta de Portavoces que se celebrará este viernes, "para abordar lo que fue mi compromiso el 15 de septiembre de trasladar un pacto por la seguridad en Bilbao", pero, "entre tanto, ocurrió este trágico suceso".

"No son hechos que en Bilbao sean habituales, esa es una realidad que tenemos que trasladar, pero es evidente que hay una preocupación que yo mismo tengo en estos momentos, preocupación que recogemos de la ciudadanía", ha reconocido, para señalar que, por eso, "el 15 de septiembre trasladé que íbamos a poner en marcha un pacto por la seguridad y hoy, por primera vez, trasladaremos 25 medidas concretas al conjunto de grupos políticos para analizarlas, añadir otras, y quitar algunas si no pueden ser acordadas, para, entre todos, abordar este situación que nos parece clave en Bilbao".

Según ha avanzado, van a trabajar ese pacto "por primera vez con un documento, cuyas tres claves son las políticas preventivas; abordar la situación por grupos vulnerables con los que hay que hacer medidas de seguridad más concretas como pueden ser las mujeres o personas mayores, y la mayor acercamiento de la Policía a los barrios, y la actuación urgente con 25 medidas concretas", que este viernes trasladará al conjunto de los grupos políticos.

Aburto ha confiado en que "todos los grupos políticos estemos a la altura de las circunstancias para no hacer de la seguridad un debate político, sino para abordar la situación de la seguridad con urgencia y con decisión". "Tienen mi compromiso", ha añadido, para reiterar su petición de "calma y confianza en nuestra Policía Municipal" y mostrar su compromiso de "una mayor presencia policial en las calles", así como de "la implementación de nuevos dispositivos policiales".

Aburto ha reconocido que "la delincuencia cero quizá es muy difícil en una ciudad como Bilbao, pero la tolerancia cero, la firmeza, y la actuación decidida ante la delincuencia debe ser una seña de identidad". "En Bilbao quien la hace la paga, siempre la paga", ha advertido.

El alcalde también ha convocado para este viernes a la Comisión Local de Seguridad, "donde nos juntaremos Policía Local, Ertzaintza, Gobierno y Ayuntamiento para abordar las medidas abordadas en el pacto por la seguridad, que es abierto y será objeto de negociación con el resto de los grupos", así como para analizar el suceso de Otxarkoaga.

Aburto, que participará en la concentración convocada a las ocho de esta tarde por los vecinos de Otxarkoaga en repulsa del crimen cometido contra dos vecinos, ha asegurado que "la relación entre la comisaría de Otxarkoaga y las asociaciones vecinales ha sido constante y fluida", aunque "si hay alguna cuestión que hay que mejorar, sin duda lo haremos".