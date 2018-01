Denuncian la dejadez de Empleo en personal y seguridad laboral

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la "dejadez" de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, tanto en materia de personal como en seguridad laboral.

"Resulta paradójico que la Consejería con más competencias en ambas materias falle de forma tan flagrante en estos asuntos", remarca el sindicato en un comunicado de prensa.

Y es que, según indicó, "a pesar que la Ley de Presupuestos de Canarias viene reconociendo la existencia de una serie de servicios prioritarios en los que se autoriza a contratar personal para sustituciones y vacantes", como pueden ser las Escuelas Infantiles, Protección a Menores, Familias Numerosas o Justicia Juvenil, "las coberturas de personal en los mismos se retrasan semanas, meses o sencillamente no llegan".

El sindicato insistió en que no hay explicación para que la Administración "no sea capaz de prever estas sustituciones", pues tienen "conocimiento de que se van a producir determinadas ausencias, incluso hasta con meses de antelación".

El sindicato alertó de que cada semana ven como "las Escuelas Infantiles dejan de atender a grupos enteros de menores por el hecho de no disponer del personal necesario para ello".

El sindicato considera de "extrema gravedad" que la consejería presuma de adoptar medidas para evitar el fraude en empresas privadas, pero "no predique con el ejemplo". Así, denuncia que "no se respetan los planes de evaluación de riesgos y, sin haberles dado cumplimiento, se producen modificaciones sustanciales en las características de algunos puestos de trabajo". Por esta razón, culpó a la consejería de crear espacios de trabajo que no reúnen las condiciones adecuadas, "abonando las condiciones para la aparición de nuevas enfermedades laborales y situaciones conflictivas".