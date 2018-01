Una sinfonía generada entre las paredes de El Tanque

aL os compositores canarios Samuel Aguilar y Rubens Askenar han trabajado juntos en una partitura que generarán en vivo y proyectarán en las paredes del Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz para ser leída e interpretada en directo hoy, a partir de las 21:00 horas, por medio centenar de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Canarias. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Este estreno es el resultado de la Tercera Residencia Artística promovida por los organizadores de la última edición del Festival Keroxen, que será grabada para ser subida a su página en internet, con la intención de crear una obra musical pensada y desarrollada en y para este espacio tinerfeño.

Este espectáculo, que cuenta también con la colaboración del artista técnico multimedia Simone Marin y sus imágenes, es una obra en vivo que tendrá una hora de duración aproximadamente, cuya partitura ha sido gestada a través de un programa informático y cuya ejecución contará con "añadidos" sobre la marcha.

Rubens Askenar (Los Realejos, 1982), profesor de composición en la Royal Academy of Music de Londres, explicó que "ha sido un trabajo tremendo a nivel de programación, porque el sistema se tuvo que crear desde cero, porque es un sistema de notación dinámico. Esto quiere decir que hay proyecciones y la orquesta, que está distribuida por El Tanque, lee a tiempo real lo que nosotros vamos componiendo a tiempo real en una partitura digital".

" Hay una interactividad rápida. Se proyecta en las paredes una partitura dinámica que cambia continuamente y la orquesta interpreta, pero a la vez nosotros reaccionamos ante lo que ellos hacen".

Este joven compositor, que ya ha experimentado está "fórmula" con una orquesta de cámara en Japón, aseguró que la propuesta que ha diseñado en esta ocasión junto al lanzaroteño Samuel Aguilar, no tiene nada que ver con la improvisación. "Nosotros no improvisamos, sino que construimos a partir de la sonoridad que escuchamos. No queda nada para la improvisación, que está relacionada con otro tipo de prácticas que no tienen nada que ver con esto en concreto".

En este sentido, precisó: "Nosotros queremos crear un sistema de libertades basadas en unas reglas precisas en las que el músico tiene que leer y seguir una parte a través de una notación dinámica y nosotros usar la escucha a tiempo real. Eso es lo novedoso, porque el compositor escucha música y escribe, pero no lo modifica a tiempo real".

La composición musical que se generará durante este laboratorio sonoro, para el que se utilizarán diferentes ordenadores y un "coro" (grupo) de móviles, estará complementada con visuales audioreactivos generados también en directo por el artista italiano afincado en Tenerife Simone Marin, que serán proyectados en la gran pantalla de Keroxen, que tiene unas dimensiones de veinticuatro por seis metros.

Askenar, que fue alumno de Samuel Aguilar, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, también comentó que la reverberación del sonido que caracteriza a El Tanque es otro instrumento más en la orquesta que interviene hoy.

"Lo hemos tomado como un incentivo creativo. A pesar de que hay una carpa gigantesca que ya amortigua la reverberación, sí que esto nos da idea para generar un material que hemos usado en los timbales de la orquesta, en la que tendremos dos tocados por varios percusionistas. El Tanque en si mismo es un instrumento. Es un timbal ampliado".

Este inquieto profesor de composición, que ya trabajó en El Tanque con otro proyecto hace varios años, admira este espacio. "Siempre lo nombro fuera porque es un espacio único". Hoy abordarán un original experimento sonoro que luego esperan "mover" por otros escenarios, quizás alguno de ellos en Inglaterra.

