Luis Milla, blanquiazul hasta 2022

Luis Milla ya es oficialmente jugador del CD Tenerife. En el día de ayer quedó abonada la cláusula de rescisión del futbolista con el CF Fuenlabrada, que ascendía a 500.000 euros, y se cerró el acuerdo definitivo por el que el ya primer refuerzo invernal se compromete con la entidad insular hasta el 30 de junio de 2022. Hoy, a las 13:20 horas, tiene prevista su llegada a Los Rodeos. Deberá pasar el reconocimiento médico y mañana estará presente en el partido que su nuevo equipo disputa contra el Barcelona B. Será presentado el lunes.

A sus 23 años, cumple uno de sus sueños: ser futbolista profesional. "Tenía claro que si cambiaba de aires sería porque surgía una opción bastante importante en mi carrera. He visto que este es un gran proyecto y por eso lo he elegido", comentaba ayer en declaraciones a la web oficial del club insular. Una de las claves para aceptar la propuesta ha sido "el esfuerzo tan grande" que supone su incorporación. "He cumplido el sueño de ser futbolista profesional y la apuesta tan fuerte que ha hecho el club por mí ha provocado que me decante por esta opción", reiteró.

Milla lucirá el dorsal 22 y estará a disposición de José Luis Martí desde la próxima semana. "Estoy deseoso de empezar a entrenarme con mis compañeros. Llevo jugando toda la temporada y me encuentro completamente a disposición del míster para cuando él lo requiera", señaló el nuevo mediocentro blanquiazul que llega "con muchas ganas de aportar lo que ellos creen que puedo dar". Se refiere a unas expectativas altas, las generadas después de un extenso seguimiento a sus actuaciones de este curso.

Siempre a la sombra de un padre futbolista (jugó en el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia), Luis intentará "seguir creciendo como futbolista" en el CD Tenerife. "Estoy ilusionado y tengo mucha seguridad", comentó sobre sus posibilidades agregando que es "un chico joven, con mucha ambición y con ganas de mejorar constantemente".

En esta nueva etapa, el centrocampista organizador sabe que llega a un club con una exigencia notable. "El año pasado el Tenerife se quedó a las puertas del ascenso porque hizo un gran trabajo y ahora me gustaría ayudar a llevar al equipo donde se merece", se propuso. En unos días conocerá a sus nuevos compañeros. "Sé que voy a encontrarme un vestuario nuevo e iré a aportar todo lo que pueda. Estoy con la ilusión de un niño pequeño porque llego a un club muy importante", insistió en sus primeras declaraciones.

Recibido su fichaje en las redes sociales con alegría, Milla se mostró agradecido porque su nueva afición le acoja "con tan buena predisposición y tanto cariño". A ellos les prometió "aportar mi granito de arena, trabajando y creciendo junto al CD Tenerife" al tiempo que los animó "a que sigan viniendo al Heliodoro Rodríguez López y que crean en este equipo" porque lo va a dejar todo para conseguir el objetivo en estos 20 partidos.

Luis Milla

jugador del cd tenerife

Martí: "Es diferente"

Su nuevo entrenador reconocía ayer que "es uno de los jugadores que teníamos muy claro que nos interesaba, uno de esos jugadores que nos podía venir bien por sus características. Es lo que hemos estado buscando, un jugador diferente a lo que tenemos". Eso sí, advirtió que "tendrá que adaptarse a nuestro estilo y a la categoría. Pero tiene condiciones, personalidad y un gran potencial".

Amplia repercusión

El anuncio lo hizo el Fuenlabrada, que le deseó "suerte" en la Isla. El jugador se despidió en twitter pidiendo comprensión por "una oportunidad" que no podía desaprovechar. "Os lleváis a un profesional en todos los sentidos", escribió Armando Lozano. Mientras, René Ramos tuiteó que daba "un paso importante en su carrera".