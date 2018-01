Las Palmas-Valencia, un tercer acto dramático para los amarillos

Las Palmas y Valencia -que ya se midieron en la Copa-, inician la segunda vuelta de LaLiga Santander en un choque vital para el conjunto grancanario, último con solo once puntos, mientras que el cuadro ché buscará la victoria para intentar asaltar el segundo puesto, con permiso del Atlético de Madrid, al que visitará dentro de dos jornadas.

El técnico isleño ha prescindido en la lista de convocados de Borja Herrera, Momo, Hernán Santana y Aquilani, mientras que ha echado mano del ariete del filial, el lagunero Erik Expósito, como posible recambio en el banquillo para el argentino Jonathan Calleri. Por su parte, Marcelino, técnico del Valencia, tendrá las bajas de Dani Parejo y José Luis Gayà. Todo hace pensar que Parejo dejará su puesto a Kondogbia, que no jugó ante el Deportivo, también por sanción, y que Lato, que descansó el miércoles ante el Alavés, será el recambio de Gaya.

Hoy también, el Atlético de Madrid, con la herida reciente de la derrota en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en casa contra el Sevilla (1-2), recibe al Girona, un equipo sorprendente que en su debut en Primera ha sumado 26 puntos en la primera vuelta y logró un empate en la ida. El Girona llega a Madrid con sensaciones inmejorables tras superar al Las Palmas por 6-0.

La jornada de hoy la abren el Espanyol y el Sevilla (12:00), ambos eufóricos por sus triunfos coperos, aunque en el caso del Sevilla pendientes de la vuelta del martes. A las 17:30, el Villarreal, que viene de ganar en Madrikd, recibe la visita de un necesitado Levante.

Paco Jémez: "Si Remy no me entiende, que se compre un diccionario"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, llamó ayer "mentiroso" al futbolista francés Loïc Rémy, recalcó que no quiere "saber más" de él y explicó los motivos por lo que tomó la decisión de descartarlo. El punta galo arremetió el viernes contra Jémez, y este le ha respondido diciendo que "no cuenta la verdad". Rémy reconoció que llegó tarde a una cena, junto al marroquí Tannane -también descartado por Jémez-, pero alegó que esa no es "excusa para que el entrenador eche a dos jugadores de esa manera". "No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde; para mí, había algo de antes", dijo el francés en esa entrevista. "No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante de mí y decirme por qué no me quería; el entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda", declaró el jugador. Jémez le respondió ayer que Rémy incumplió "las normas establecidas". "Se lo dije delante de 30 personas. Si no se entera de lo que le digo, que se compre un diccionario. Para mi se ha acabado", acabó Jémez.