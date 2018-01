Luis Yeray Gutiérrez, el único candidato para dirigir al PSOE

Luis Yeray Gutiérrez, actualmente asesor del grupo del Partido Socialista (PSOE) en La Laguna, encabeza la única candidatura a la Comisión Ejecutiva Municipal de esta formación. Está previsto que esta sea elegida hoy en una asamblea convocada a partir de las 10:30 horas en el Centro de Eventos Sánchez Bacallado y en la que también se decidirán representantes para el Comité Insular.

Varias fuentes del partido apuntaron durante la jornada de ayer a EL DÍA que, llegada la hora límite para la presentación de listas (las 11:00 horas de este viernes), solo había sido registrada la liderada por Gutiérrez. Según las mismas fuentes, de quienes integran su plancha solo tres formaban parte de la anterior, y añadieron que se trata de gente joven y que cuenta, en su mayoría, con formación universitaria.

Esto se produce cuando la opción que daban por hecho incluso miembros destacados de la organización es que optase al cargo la hasta ahora presidenta de la gestora del PSOE en Aguere, Mónica Martín.

Por otra parte, militantes cursaron ayer una impugnación a la cita de hoy. Esgrimen que la convocatoria no se realizó con la antelación debida; que en el orden del día no figura mención al debate y presentación del programa de los candidatos; que no está entre los puntos previstos debatir y aprobar la labor de la Gestora, y que el plazo de presentación de listas no es el adecuado. Por todo ello, solicitan que sea anulada.