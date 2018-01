"La mentalidad de los murgueros está en crisis"

Mañana comienza el concurso de murgas adultas. Todavía resuena la frase de Besay Pérez, de Zeta-Zetas, en la entrevista que publicó EL DÍA el día después de la final 2017: " "Quizás el estilo de Bambones funcionó durante 15 años y ahora llega a su fin. Ocurrió con Singuangos. Fue una época". Desde mañana se juega el "partido de vuelta". Besay se define un amante del Carnaval del que se enamoró hace 18 años.

¿Gozan de buena salud las murgas o están en crisis?

Está en crisis la mentalidad de los murgueros. El prestigio nunca te da un premio, sino la manera de hacer las cosas. Nos estamos olvidando de la palabra hobby. No puedo ir a cantar al recinto pensando en lo que la gente espera de mí.

¿En una semana te juegas el prestigio de un año?

Te juegas el prestigio como colectivo por la manera con la que afrontes el trabajo, pero no puedes depender de lo que opinen nueve personas. Si focalizas ahí tu trabajo, vas errado, vas mal. Me quedo con que 6.000 personas corearon el nombre de Zeta-Zetas, y si no hubiésemos ganado, lo éramos para el público.

¿En qué ciclo estamos?

Cuando dije lo del ciclo me refería a que solo han habido dos murgas que han ganado tres primeros consecutivos en los últimos 15 años: Triqui y Bambones. Y son estilos antagónicos. Son dos ciclos. Y dije que era el fin de ciclo del estilo bambón, no de Bambones; y ese estilo se ha copiado 15 años.

¿Qué estilo prima ahora?

La gente consume por etapas. La gente quiere ir a divertirse. La gente que consume murgas ha cambiado. La tradición de la cola se ha perdido por la modernidad de un ordenador y eso se refleja en el público actual.

¿Cuánto dura un ciclo?

Hay ciclos que duran 20 años, otros treinta y algunos seis meses. Estoy en Zeta-Zetas, pero escucho a todas. Fui a la presentación de Bambones y aluciné, o a Triquikonas, y me reí como nunca...

Es una provocación que vaya a ver a los Bambones, ¿no?

¿Por qué? Antes de estar en Zeta consumía Bambones... Entré un año y medio en Zeta-Zetas, pero soy un enamorado de Bambones, y me enfada que por una frase parezca voy en contra de ellos. Quizás sea más bambón que muchos de sus componentes.

Parece dolido.

Se ha cuestionado mi talante y mi manera de decir las cosas por una frase que para mí sigue estando descontextualizada aunque esté grabada. Fui jurado y puntué a Mamelucos y Bambones y La Traviata, estilos antagónicos a Zeta, Diablos, Triquikonas.

¿Toca batir a Zeta?

Las murgas a batir son las que llevan tres o cuatro años con premios, no Zeta-Zetas.

Pero los compararán...

Sí, Zeta 2018 con Zeta 2017.

¿Mantienen el nivel?

Estoy en Zeta-Zetas para intentar por todos lo medios que Zeta 2017 no sea flor de un día. Han conseguido engancharme; vamos a intentar estar en la final por quinto año seguido y luchar por la pomada.

¿Podrán cantar los temas en Cortefiel?

Tenemos un estilo claro; ¿los temas de otros se van a poder cantar ahí este año? ¿Escuelita murguera, de Bambones se cantó allí? ¿La Capoeira? ¿El Auditorio se bailó con Joroperos? ¿La Posesa? Zeta-Zetas ganó en 2017 dos concursos. El más regular, entre 21 murgas de las tres fases, y otro que era a siete, la final.

¿Cómo son Zeta 2018?

Hay más corazón y menos youtube.

¿Zeta Zetas ya no son los "hacendados" de Bambones?

Zeta 2018 es el resultado de la entrega y madurez de Pablo Moreno, y el estilo viene marcado por Santi Martel y Javi Lemus. Fin.