"Gastrofísica": sobre vientos galácticos y el problema de los satélites perdidos

Rubén Sánchez Janssen



En el cosmos la fuerza de la gravedad es ley. En un Universo primigenio donde la distribución de materia era esencialmente uniforme, fue la gravedad la que se encargó de amplificar las pequeñísimas fluctuaciones de densidad iniciales, agrupando primero las partículas que se encontraban ligeramente más próximas entre sí para dar lugar a un proceso desenfrenado de coalescencia que resultó en la formación de las galaxias, los grupos y los cúmulos que definen la telaraña cósmica que observamos hoy en día. Sorprendentemente, en el paradigma cosmológico actual los átomos que dan lugar a los elementos de la tabla periódica y conforman también las estrellas, el gas y el polvo interestelar solo constituyen una de cada seis partículas de materia en el Universo. Las cinco restantes pertenecen a un tipo de materia radicalmente distinto que no interactúa con la luz y que, de manera poco original, hemos denominado materia oscura.

La materia oscura, por tanto, es el esqueleto sobre el que crecen las galaxias, anidadas en enormes halos esféricos que dominan sus movimientos internos y se extienden mucho más allá de la componente visible de la galaxia. La gravedad que gobierna la formación de estos halos de materia oscura establece también una jerarquía doble. En primer lugar, son los halos más pequeños los que se forman primero, y únicamente a través de múltiples fusiones con otros halos son capaces de crecer. Por otro lado, el Universo forma muchísimos más halos pequeños que grandes, de forma que por cada galaxia como la Vía Láctea deberíamos encontrar diez galaxias diez veces más pequeñas y otro centenar cien veces menores, todas ellas orbitando alrededor de la galaxia mayor. Es en esta predicción donde el modelo de formación galáctica que tan exitosamente describe la distribución a gran escala de las galaxias ha encontrado una de sus principales dificultades, pues los censos de galaxias enanas (que arbitrariamente definimos como al menos diez veces menores que la Vía Láctea) arrojan un número que es órdenes de magnitud menor al esperado. El ?problema de los satélites perdidos?, como así se ha dado a conocer, representa uno de los mayores retos de la Astrofísica moderna y plantea únicamente dos soluciones. Por un lado, es posible que la materia oscura simplemente no exista, la teoría de formación de estructuras sea incorrecta, y esos satélites jamás se formaran. Pero esta posibilidad requiere no solo una revisión de nuestro actual modelo cosmológico, sino también una reformulación de la teoría de la gravitación universal, de forma que permita explicar la dinámica galáctica en ausencia de materia oscura.

Antes de desechar de manera definitiva ambas teorías, que en otros aspectos son altamente exitosas, es preciso descartar al resto de sospechosos habituales. En las simulaciones numéricas que modelan la formación de galaxias se encuentran, en efecto, mecanismos que provocan que los halos más pequeños sean altamente ineficientes a la hora de retener gas, y más aún si cabe en la transformación posterior de este gas en estrellas. De acuerdo a esta premisa, los halos enanos estarían ahí, pero habitados por galaxias mucho menores aún de lo que en principio les correspondería o, en el caso de los halos más pequeños, completamente ?vacíos? de galaxias que los iluminen. Irónicamente, en una versión cósmica de Saturno devorando a sus hijos, la culpable de esta deficiencia parece ser la generación anterior de estrellas.

Las galaxias son continuamente alimentadas por corrientes de gas intergaláctico que fluyen como arroyos entre los halos de materia oscura siguiendo rutas dictadas, cómo no, por la gravedad. Este gas se precipita al interior del halo y una vez alcanza densidad suficiente se enfría, se fragmenta y colapsa, dando lugar a una nueva generación estelar. En otra demostración de jerarquía gravitatoria, se formarán muchas estrellas con masas menores que la del Sol y solo una pocas muy masivas, de entre 25 y 100 veces la masa de nuestro astro. Estas estrellas masivas no solo generan una luminosidad descomunal, sino que siguen la famosa premisa de ?vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver? . Con tiempos de vida de tan solo unos 25 millones de años (comparado con los 9000 millones del Sol), estos mastodontes estelares terminan su existencia de manera explosiva en forma de violentas supernovas. Pero como quiera que todas estas estrellas masivas mueren de manera casi simultánea, la inyección de energía en el medio interestelar circundante es brutal, calentándolo y confiriéndole altas velocidades. Tanto que, si esto ocurre en una galaxia lo suficientemente pequeña como para que la fuerza de la gravedad sea incapaz de contrarrestar el impulso imprimido al gas, este es capaz de escapar de la galaxia misma en forma de poderoso viento galáctico. La galaxia, desposeída del ingrediente básico en esta receta, cesa casi instantánemente de formar estrellas, y continúa en este estado de quietud por un periodo que dura tanto como tarde el gas expulsado en enfriarse y caer como fina lluvia de nuevo sobre la galaxia o, quizás, hasta que una nueva corriente gaseosa penetre hasta el corazón del halo y desencadene un futuro brote de formación estelar. Para una galaxia enana este proceso de retroalimentación se repetirá de manera cíclica, a no ser que una galaxia cercana y mayor la desconecte de la red cósmica de suministro de gas por su mayor atracción gravitatoria.

Ahora bien, este escenario que describen las simulaciones no dispone aún de la confirmación irrefutable que deben proporcionar las observaciones. Para los ?gastrofísicos? que estudian este dinámico ciclo del gas y las estrellas, los esfuerzos se centran por un lado en refinar los modelos físicos para confirmar la eficiencia de los vientos generados por las nuevas generaciones estelares y, por otro, en detectar in fraganti suficientes galaxias en esta elusiva fase de expulsión de su medio interestelar. De su éxito depende no solo un mayor entendimiento de los mecanismos de formación de galaxias, sino quizás también la supervivencia misma de nuestro actual modelo cosmológico.