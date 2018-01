Luis Yeray Gutiérrez, secretario general del PSOE con el 87%

Luis Yeray Gutiérrez es desde ayer el nuevo secretario general del Partido Socialista (PSOE) de La Laguna. Pese a la impugnación registrada la víspera, la formación de la rosa celebró este sábado la asamblea extraordinaria que tenía prevista, y en ella la candidatura de Gutiérrez, la única presentada a la Comisión Ejecutiva Municipal, cosechó 99 apoyos, lo que supone el 87% de los militantes que acudieron hasta el Centro de Eventos Sánchez Bacallado.

En declaraciones a los medios, el ahora líder local se mostró "orgulloso" de la responsabilidad que asume y de su equipo, y expresó que uno de los primeros retos que se han planteado es "trabajar conjuntamente" con el grupo municipal. "Las dos concejalas, María José Castañeda y Mónica Martín, tienen el respaldo absoluto de esta nueva ejecutiva, y ahí nos vamos a mantener firmes y a su lado", manifestó.

También se pronunció sobre la moción de censura. "Lo primero es que alguien me expliqué en qué términos se va a tratar. No puede ser un tema baladí", indicó, y recordó que el PSOE gestiona hora mismo cerca del 50% del presupuesto municipal. "No podemos hablar de una moción de censura progresista cuando no sabemos qué partidos nos van a dar el respaldo para esa moción". Y remachó: "Siempre que se plantee, lo primero que vamos a exigir es que la compañera Mónica Martín sea la que la encabece; si no, nosotros no entraremos a valorar ningún tipo de censura".

Gutiérrez, de 32 años y licenciado en Ciencias Económicas, admitió la "situación compleja" que ha atravesado la agrupación lagunera, y apuntó que lo ocurrido los ha "traído de cabeza" a lo largo de los últimos años. "Nos han bloqueado la gestión", llegó a decir el hasta ahora asesor del grupo municipal. "Vamos a exigir desde el comienzo de la gestión de la Ejecutiva, y por igual, el acta a los tres concejales", señaló en relación a los no adscritos Javier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzuí González.

Los 25 miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal

Al nuevo secretario general del PSOE lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, lo acompaña Francisco Elías Martín -como presidente de la Comisión Ejecutiva Municipal-, así como Yaiza López, Laura Armas, Óscar Olave, Alejandro Marrero, Moisés Romero, David Perdomo, Omar David Ramos, Lorena Concepción Fuentes, Yaiza Marrero, Juan Plata, Carla Peraza, Andrés Raya, Fayna Cabrera, Marco Antonio Herrera, María Candelaria Alberto, Jesús Ibrahim López, Jennifer María González, Blas Henríquez, Manuela Cecilia Merenciano, Elena Asunción García, Carolina Pano, Guillermo Sacramento y Fernando Alduán.

La lista de Manuel Armas al Comité Insular, la única

Finalmente solo hubo una lista de La Laguna al Comité Insular. La encabeza Manuel Jesús Armas, a quienes siguen María Candelaria Alberto, Julio E. González, Concepción Isabel García, René Brandstatter, Ana María Arias, Adriano D. Oliveira, Laura Armas, Juan Carlos Sosa, Lucía González, José Alberto Contreras, Patricia Ramos, Óscar Olave, Jennifer María González, José Ismael Matos, Carmen Marrero, Agustín Afonso, Fayna Martín, Vicente Peña, Marina Báez, Alfredo Suárez y Carla Peraza. La completan, como suplentes, Juan Carlos Hernández, Yaiza Marrero, J. Antonio Báez, Carolina Pano y Óscar Renán Medrano. Obtuvo el 94% de los votos.