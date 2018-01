El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), considera que el carril Bus-Vao en la autopista del Norte es la obra clave para reducir los atascos y responde al alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez (PSOE) -quien aseguró que la solución a este problema está en que "CC no gobierne"- , que "las colas de la autopista del Norte no tienen siglas políticas".

¿El carril Bus-Vao es la clave para acabar con las colas en la TF-5?

Creo que es uno de los factores clave y prioritarios para aliviar las colas de la TF-5, así lo hemos considerado mayoritariamente los alcaldes del Norte en varias reuniones técnicas y políticas que hemos celebrado con el Cabildo, lideradas por su presidente, Carlos Alonso. Desde el principio, el presidente insular ha hecho una importante apuesta, real y efectiva, para buscar soluciones. Esa obra irá acompañada por la construcción de aparcamientos disuasorios entre La Orotava y Santa Cruz, y se tendría que estudiar una diversificación de horarios de las citas médicas y las entradas a clase. Un cóctel de todas estas medidas, con el carril Bus-Vao como estandarte, sí que podría ayudar considerablemente a la disminución de las colas que todos padecemos desde hace años en la TF-5.

El alcalde de La Matanza ha dicho que la solución a las colas de la TF-5 es que CC no gobierne...

Desde el respeto personal que siento por el alcalde de La Matanza, políticamente opino que no es una manifestación acertada. Incluso la podría calificar de muy poco acorde con la realidad, pues ha sido precisamente el PSOE el responsable de Carreteras en el Cabildo de Tenerife durante muchos años y no recuerdo que jamás se nos hubieran convocado a ninguna reunión de trabajo a los alcaldes para buscar soluciones a las colas. Con la llegada de CC al área insular de Carreteras, si que se han dado esas reuniones de trabajo. Y fruto de esas reuniones es la propuesta de la construcción del carril Bus-Vao, mayoritariamente aceptada por todos. Buscar o identificar siglas políticas para culpabilizar de estos problemas de movilidad es inapropiado y no se ajusta a la realidad. Decir que cuando CC deje de gobernar en el Cabildo ya no habrá colas, es toda una frivolidad que un alcalde nunca debería alentar. Las colas de la TF-5 no tienen siglas políticas, son un problema de movilidad que sufre el Norte de la Isla y somos muchos, de todas las formaciones políticas, los que estamos trabajando con serenidad, objetividad y efectividad, junto con el Cabildo, para buscar soluciones.

¿Ha llegado la hora de plantearse el inicio de la vía variante o de ronda del casco de La Orotava?

Es un proyecto que tiene muchos años de historia, que necesita tiempo y dinero, y que a lo largo del próximo mandato 2019-2023 la futura corporación deberá acometer e impulsar. Es una obra necesaria para la peatonalización del casco y condición casi indispensable para convertirnos en Patrimonio Mundial. Estos años no la hemos impulsado porque hemos atendido, por encima de todo, a las personas. Si la coyuntura económica sigue siendo favorable, el próximo mandato debe ser el del inicio de la obra de la vía de ronda de La Orotava.

¿En qué fase se encuentra el procedimiento para lograr que la Villa sea patrimonio mundial?

La comisión de expertos está a punto de finalizar el trabajo que elabora desde hace meses para presentarlo de forma oficial al Gobierno de Canarias y al Cabildo para que le den traslado al Gobierno de España y poder conseguir el primer objetivo: entrar en la lista previa de la Unesco. Si logramos ese objetivo, comenzaríamos a trabajar en la segunda fase del proyecto que es la concesión del título de Ciudad Patrimonio Mundial. Nos ilusiona mucho poder alcanzarlo.

¿La obra de la escalera de Los Patos comenzará este verano?

El nuevo proyecto de la escalera está finalizado y tiene el visto bueno de todas las administraciones; tiene una ficha financiera de 500.000 euros, y está bajo el amparo del Consorcio de El Rincón. Si no hay ninguna contrariedad, en unos meses comenzará.

¿Cuándo se iniciará la obra del esperado parque de Opuntia?

La obra tiene un coste de un millón de euros, de los que el ayuntamiento pone 200.000 euros; el Cabildo, 400.000 euros, y la empresa propietaria, en este caso una entidad bancaria, pondrá otros 400.000 euros. La obra ya está licitada y adjudicada, y comenzará en unas semanas.

¿Y la reforma del Auditorio Teobaldo Power?

Estamos en la fase de elaboración del proyecto. Entre 2018 y 2019 habrá tiempo de finalizarlo y licitarlo, pero la obra no comenzará hasta el próximo mandato. Hemos querido hacer las cosas con cabeza y sin prisas. El auditorio es una instalación emblemática y no podemos tener prisas políticas para acabar la obra a base de parches antes de las elecciones. Eso hubiera sido poco serio, por eso hemos querido ser rigurosos y apostar por una reforma completa y en condiciones, por un valor de 6 millones.

¿Le preocupa el proceso judicial contra el gobierno de CC que aprobó el contrato de grúas en 2010?

Todos los procesos judiciales siempre preocupan y no son agradables. Este proceso se ha archivado dos veces y, con las aclaraciones y documentación que hemos presentado, confiamos en que se produzca un tercer y definitivo archivo.

¿Si pudiera volver atrás, cambiaría algo de los que ha hecho en sus años de gobierno villero?

Supongo que sí. Las decisiones siempre se pueden mejorar, pero cuando las tomamos en su momento, seguro que pensamos que eran las más acertadas. De hecho, algunas de ellas comienzan de una forma y acaban de otra. No pasa nada, rectificar es de sabios. Ahora bien, siempre tomo las decisiones con serenidad, cordura, con el máximo consenso posible y pensando en el bien común.

¿Cuáles son sus prioridades para La Orotava del futuro?

Aprobar el nuevo Plan General de Ordenación (PGO); impulsar un paraje privilegiado como es El Rincón, dinamizándolo a través del Consorcio; iniciar la vía de ronda que circunvale al municipio y que oxigene de tráfico el casco de La Orotava; acabar la carretera TF- 21 de los altos de La Orotava, ya que los vecinos de la zona se merecen una carretera segura y en condiciones; desarrollar con usos educativos y culturales el solar del Atlante; impulsar un proyecto cultural-lúdico y con aparcamientos el espacio anexo a la plaza del V Centenario, y consolidar el proyecto "La Orotava es cultura" para seguir siendo un referente en Canarias.

¿El Teide se convertirá en un negocio privado y los canarios tendrán que pagar por disfrutar de este Parque Nacional?

El Teide es patrimonio de todos; el Teide no se vende y el Teide no se va a convertir en ningún negocio privado. La prueba está en que el parque se mantiene exclusivamente con dinero público, bajo el control del Cabildo. Los canarios no tendrán que pagar por disfrutar del Teide. Ahora bien, el Parque Nacional se tiene que seguir ordenando y se están buscando nuevas fuentes de ingresos, provenientes de los millones de turistas que lo visitan cada año. Ese turista debe de colaborar en el mantenimiento y la financiación. Lo visitan más de 4 millones de turistas cada año y no me parece descabellado, sino acertado, que se les cobre por los servicios que el parque ofrece a todos esos visitantes foráneos. Cuando viajamos, pagamos por todo, ¿qué pecado hay en pedirles a los turistas que nos visiten que también paguen por los servicios que les ofrezcan? El dinero público no puede ni debe pagarlo todo.

¿Hará doblete en las elecciones?

En estos momentos soy candidato por CC a la Alcaldía de La Orotava porque así lo han querido los afiliados de mi municipio. Sobre otras candidaturas, aún es pronto para hablar de ello y es algo que en estos momentos ni me planteo ni me lo han planteado. El tiempo dirá y, como siempre he hecho, estoy y estaré a la orden de los que mi partido me diga y me pida. Siempre pido disciplina y siempre soy y seré disciplinado.