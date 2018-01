"Si el Cabildo quiere diálogo, lo habrá, pero así no podemos seguir"

"Si el Cabildo quiere más diálogo, aquí está el ayuntamiento pero, sinceramente, así no podemos seguir. Así no pueden seguir los vecinos de Santa Cruz". De esta forma se expresó ayer la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad de la capital, Zaida González, sobre la polémica que, desde hace semanas, mantiene enfrentadas a las dos administraciones a cuenta de la protección del patrimonio.

En declaraciones a este periódico, un día después de que la patronal provincial de la construcción, Fepeco, respaldara las tesis municipales frente a las decisiones del Cabildo, González remarcó que "desde Santa Cruz reclamamos al Cabildo que deje de bloquear el desarrollo de la capital".

"El Cabildo sabe que la licencia municipal de Puerta Canseco se ajusta a Derecho, y sabe también que ese edificio no está dentro del catálogo de protección del patrimonio histórico, a diferencia de 741 inmuebles que sí lo están y cerca de 200 más que serán protegidos con el Plan Especial de El Toscal", subrayó la concejal.

"Estamos hablando de cerca de un millar de inmuebles protegidos en Santa Cruz, pero el de Puerta Canseco no es uno de ellos: lo sabemos todos; el Cabildo también", recalcó Zaida González, quien sostuvo que "no podemos mirar hacia otro lado". "El Cabildo debe reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones y debe tener presentes a los vecinos y a los comerciantes que no tienen por qué vivir con la calle cerrada durante meses", añadió.

La concejal de la capital aseveró que las administraciones "no estamos para crear problemas sino para todo lo contrario: ayudar a solucionarlos". "Y a Santa Cruz le están creando un problema al prohibir una obra municipal absolutamente legal, que cumple con todos los requisitos en materia de planeamiento urbano y también de patrimonio", puntualizó.

"Hoy es Puerta Canseco, pero ¿y mañana?", se preguntó Zaida González, quien sostuvo que si el Cabildo quiere diálogo "dialoguemos, pero con voluntad de avanzar en un acuerdo en interés de la capital y de sus habitantes".

"Nosotros hemos dialogado, hemos explicado y demostrado que actuamos conforme a la ley y dentro de las competencias que le corresponden al ayuntamiento. Si la obra está paralizada hoy no es por decisión del ayuntamiento", remarcó la edil, quien sostuvo que "hemos acatado la prohibición del Cabildo, no hemos actuado en contra de ella y hemos apelado a la Justicia, no para crear un conflicto, sino para que se aclare definitivamente quién actúa con respeto a la ley y dentro de sus competencias y quién hace una interpretación desmedida de la Ley de Patrimonio".

"Pero si ahora se quiere dialogar, nosotros vamos a estar ahí, igual que estuvimos el jueves escuchando y dialogando con los vecinos y los comerciantes de Puerta Canseco, o de las manzanas donde se ubican inmuebles que ahora se pretenden proteger y que se encuentran en un estado de abandono terrible", aclaró Zaida González, quien aseguró que "los vecinos y los comerciantes, como muchos ciudadanos, se preguntan qué valores se quiere proteger de unos inmuebles que están al borde de la ruina".