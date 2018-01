El PSOE reclama la implantación inmediata del bono de alimentos

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, pidió ayer al grupo de gobierno que "implante" inmediatamente el bono de alimentos.

El edil planteó que "el nuevo sistema aliviará la carga de trabajo de las ONG que colaboran en el reparto de alimentos". Lo hizo tras reunirse, junto a otros ediles, con miembros del colectivo Unidos por ti, que preside Mario Infante. Martín valoró el papel tanto de este como del resto de colectivos que colaboran desinteresadamente en paliar las necesidades de la población. Sin embargo, criticó "que el IMAS no les ayude y tengan que depender de la solidaridad de empresas y particulares, aunque frente a este abandono municipal ellos siempre trabajan con una sonrisa".

En el encuentro celebrado en el barrio de La Salud, los miembros de esta asociación explicaron que actualmente atienden a unas 200 personas, pero que en breve esperan a otro centenar, derivadas tras el cierre de Sonrisas del Suroeste.

"El grupo de gobierno tiene desde 2015 una herramienta como el bono de alimentos que ayudaría mucho a las personas más necesitada, pero no lo ha puesto en marcha", consideró el portavoz. "Es cierto -aclaró José Ángel Martín- que el bono de alimentos no acabará con los repartos, pero sí disminuirá la sobrecarga de trabajo que tienen estos colectivos". Unidos por ti da servicio no solo a personas de Santa Cruz, sino a gente de municipios limítrofes. A juicio de Martín, "esto demuestra el gran espíritu solidario de los chicharreros que ayudan a quienes lo necesitan sin mirar de dónde son".