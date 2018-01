El Cotarro

ILUSIONANTE JOVEN ORQUESTA CANARIA

Reconozco que tengo debilidad por la juventud en general y, sobre todo, por la que a través de la cultura y con la música por bandera, rompe barreras, traspasa fronteras y nos demuestra que, también en Canarias, se pueden hacer cosas ilusionantes, impresionantes y aglutinadoras de identidad, de voluntades y de pueblos. Confieso mi debilidad por la Joven Orquesta de Canarias (Jocan), dirigida por el no menos joven Víctor Pablo Pérez, y que, de igual manera, me encanta la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, dirigida por José Cubas. Ambas están elevando a nuestra juventud y demostrando que la unidad de Canarias no solo es posible, sino que es un deber y una obligación de todos nosotros.

EXITOSO PRIMER ENCUENTRO DE 2018

La joven y marchosa Jocan, que sigue contando con Korstiaan Kegel Zamora como director técnico-académico, acaba de concluir su cuarto encuentro (primero de este 2018), con una primera parte formativa el pasado mes de diciembre, con clases con profesores de la talla de Naoko Shimizu (viola solista de la Filarmónica de Berlín), o los canarios David Ballesteros (violín de la London Symphony), el herreño Eloy Panizo (actualmente solista de trombón de la Wroclaw Philarmonic), o el palmero Eduardo Díaz (solista de trompeta de la Orquesta de la Comunidad de Madrid). El fruto de este trabajo se recogió en los conciertos de Año Nuevo realizados en Tenerife (teatro Guimerá), Gran Canaria (Auditorio Alfredo Kraus), Fuerteventura (Palacio de congresos) y Lanzarote (antiguo convento de Santo Domingo de Teguise), donde se llenaron todas las salas con un público con el que los músicos de la Jocan conectaron de maravilla.

MÚSICOS CANARIOS UNIDOS Y SOLIDARIOS

Toda la ilusión por demostrar su trabajo se traduce en una energía que el público sabe apreciar y agradece, y que el maestro Víctor Pablo Pérez sabe canalizar perfectamente, incluso contagiándose de ella. Los conciertos de Tenerife y Gran Canaria fueron de carácter solidario, ya que la taquilla se destinó íntegramente a dos proyectos socio-culturales que hacen una labor tan impresionante como son "Barrios Orquestados" y la ya nombrada Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert. Deseemos de nuevo larga vida a nuestra Jocan, con Víctor Pablo Pérez al frente, y esperemos que el presidente canario, Fernando Clavijo, y su joven consejero de Cultura, Isaac Castellano, sigan apoyando (política y económicamente) a esta joven orquesta y el proyecto de identidad y de unidad canaria que representa.

VUELVE LA PEÑA ANDALUZA-LAGUNERA

Esto que ahora les pongo no es otra cosa que un encargo del gran maestro de la fotografía, Antonio García Rueda, veterano colaborador de este periódico EL DÍA y, por encima de todo, una persona buena y solidaria. El desinquieto Antonio Rueda (como le conoce todo el mundo) es uno de los puntales, junto con Marcos Abel Afonso, de la también veterana Peña Andaluza-Lagunera, que reúne en La Laguna a un buen puñado de andaluces que eligieron nuestra isla como hogar. Agradecidos a esta tierra, la Peña va cada último domingo del mes de enero al Hogar Santísimo Cristo (popularmente conocido como Asilo de Ancianos de La Laguna) para hacer una donación de alimentos no perecederos, cuyo principal protagonista, claro está, es el aceite de oliva andaluz. Este año cumplirán 35 de tradición y será el próximo domingo, día 28, con entrega de lo recogido a las 11:00 de la mañana y luego misa, a las 12:00, en la capilla del propio centro. El amigo Antonio Rueda anima a todos los lectores de EL DÍA a sumarse a esta solidaria iniciativa, sabiendo que, si a lo largo de toda esta próxima semana van al Asilo por la lagunera calle Nava y Grimón (calle del Agua), a la altura de la comisaría de la Policía Nacional, muy cerca de la plaza del Cristo, y tocan tres veces en la puerta del garaje del asilo, allí les saldrá la incombustible Sor Cipriana, a la que le pueden dejar todos los alimentos no perecederos que deseen. Amén.

A TOMÁS DE ARMAS... "IN MEMORIAM"

Hoy no puedo terminar El Cotarro sin recordar a un hombre de bien, a un scout ejemplar, un profesional como la copa de un pino, un magnífico profesor de Turismo y una bellísima persona. Se nos ha ido Tomás De Armas Schmölzer, quien ha sido durante años "alma mater" del Escultismo en Tenerife, y no se entendería la historia del Movimiento Scout en nuestra isla, durante los últimos 50 años, sin la persona de Tommy. De su libro "De mi vida scout (vivencias en el Escultismo desde 1961 hasta 1980)" podríamos decir que recoge la historia de nuestro movimiento scout en Tenerife durante más de 20 años. Tomás fue uno de los fundadores del Grupo Scout Gran Tinerfe (después llamado Zebensuí Nº7) que, junto con el "Ucanca Nº6 fueron la semilla de lo que hoy en día es el movimiento scout en nuestra isla.

UN GRAN SCOUT LLAMADO TOMMY

Formado como scout al más alto nivel y tras obtener su Insignia de Madera (máximo grado) en Gilwell Park (Londres), Tomás De Armas ha sido un ejemplar scouter (maestro de scouts) que, durante muchos años, en la década de los 70, fue comisario scout de la Zona VII (nuestra provincia), cuando la Asociación de Scouts de España estaba organizada por zonas. A partir de los años 80, Tomás De Armas también se unió a la Asociación de Antiguos Exploradores, Scouts y Guías de Tenerife ? Scouts Veteranos de Tenerife, asociación de la que también ha sido "alma mater", de la que fue presidente desde 1993 hasta el pasado mes de abril, y de la que actualmente era presidente de honor. Para Carmen Pilar Castro (Akela), su paciente amiga, valerosa compañera y amante esposa, para sus hijos (Belén y Tomás) y toda su gran familia, vaya nuestro más profundo y sincero sentimiento de pesar, junto con todo nuestro afecto y el de todos los y las scouts de Tenerife. Tomás De Armas Schmölzer, nuestro gran "Toro Sentado", nuestro querido Tommy, descansa ya junto al Padre, en el "Gran Campamento Eterno".

