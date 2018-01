Prohíben el acceso de carritos de bebés al recinto

El Plan de Autoprotección del Recinto Ferial prohíbe el acceso de carritos de bebé al recinto donde se celebran los concursos y galas del Carnaval. La medida, que se anuncia en diferentes carteles instalados en el interior del aforo, obliga a los adultos a dejar las sillitas en consigna y gozarse todo el espectáculo con el niño en brazos.

Este fue el caso de, al menos, una madre que denunció esta situación a EL DÍA: "Increíble. Acabo de llegar al recinto ferial y voy a entrar con mi hija de 8 meses con su carrito... Y me dice el de seguridad que no puedo entrar con el carrito, que tengo que dejarlo en la consigna. Me parece indignante que tenga que tener a mi hija en mis brazo todas las horas que dure el concurso. ¿Y si la niña se me duerme? (...) Es injusto para los que tenemos bebés. Es indignante", comentó.

Puestos en contacto con fuentes del Organismo Autónomo de Fiestas recordaron que se limitan a cumplir las medidas de seguridad que establece el plan de protección del recinto ferial, que precisamente vela por la seguridad de todos los participantes.

Las fuentes consultadas insistieron que, ante una hipotética eventualidad, todos los pasillos deben estar expeditos por si fuera precisa una evacuación, tal y como recogen las normas de seguridad. Fiestas confía en la colaboración y buena predisposición del público para disfrutar de los concursos, respetando las medidas de seguridad.