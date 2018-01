Entrenamiento matinal y aparente normalidad

José Luis Martí dirigirá, salvo sorpresa, el entrenamiento que está programado a las 10:00 horas de hoy en El Mundialito. La semana comenzará como otras tantas, con la habitual sesión de recuperación posterior a cada partido y, en este caso, la necesidad de "levantar el ánimo" del equipo, tal como reconoció el técnico anoche. Toca preparar el encuentro del próximo domingo ante el Real Valladolid.

No obstante, los dirigentes ya se plantearon tras la derrota en La Romareda la conveniencia de buscar un revulsivo en el banquillo, posibilidad que ahora cobra una mayor fuerza, por lo que no se descarta una decisión de este tipo en estos días... A no ser que le concedan a Martí otra oportunidad.

Después de perder ayer el primer partido como local de esta temporada, el Tenerife se quedó a ocho puntos del puesto más cercano de la zona de ascenso (lo ocupa el Granada) y tiene solo cinco de margen con el descenso (Barcelona B).