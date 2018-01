"No vale que diga que estamos con el míster y que juguemos así"

El primer capitán de la plantilla del Tenerife, Suso Santana, pasó por la sala de prensa del Heliodoro tras la derrota de ayer. El atacante no pudo ocultar su frustración.

"Estamos con el míster, pero de nada vale que lo diga si luego hacemos lo que hacemos en el campo", dijo al ser preguntado por el futuro profesional de Martí.

Al de Taco le faltaban argumentos para convencer al tinerfeñismo. "No estuvimos en ningún momento del partido y no encuentro una explicación a lo que nos pasa. La única manera de mejorar es seguir trabajando, porque venir aquí y decir algo que luego no demostramos y que no sentimos...".

Además, se mostró comprensivo con los espectadores más críticos. "No le puedo pedir a la gente que se vaya contenta con nuestra actitud. Es normal que nos piten. Nos lo hemos merecido. No hay que hacer ni una valoración de lo que hemos hecho", afirmó.

Santana opinó que el Tenerife ha perdido la "intensidad" que le sirvió la temporada pasada para estar cerca del ascenso. "Éramos intensos y estábamos bien en defensa, y ahora nos hacen goles demasiado rápido y con facilidad".

Suso terminó advirtiendo de que "no queda otra que levantarse, ir al entrenamiento y cambiar la actitud, porque el equipo no está siendo nada intenso".