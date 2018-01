"El equipo ha funcionado perfecto"

La felicidad absoluta impregnó el discurso de Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, tras un partido que "decidió la defensa" de los insulares. "Todo el equipo ha funcionado perfectamente en esa faceta", comentó el heleno. "El Estudiantes venía con una media de 85 puntos. En principio hemos fallado algunas bandejas, pero hemos construido con mucha paciencia la diferencia desde la defensa y controlando el rebote -19 más que su adversario-, para luego atacar sus debilidades. Hemos aprovechado mucho con Ponitka -22 puntos- y White -15- ha leído muy bien el partido. En general, el equipo ha jugado muy bien", argumentó el griego.

"Lo hemos hablado mucho con los últimos días con los chicos. Era un partido de 40 minutos. Con paciencia lo íbamos a ganar. No les hemos dejado tirar solos los triples, ni hacer daño en las continuaciones. Hemos controlado la pintura. Se nos han escapado algunas penetraciones, pero no es lo que más daño iba a hacer el Estudiantes", agregó.

Katsikaris se descolgó en agasajos varios. "Tengo que felicitar a los jugadores porque ellos son lo que nos dan las alegrías; al club, que es el segundo año consecutivo que se mete en la Copa; a la afición, que ha estado espectacular; y a Rodrigo, que desde las nueve de la noche de ayer no ha dormido nada, acompañando a su mujer hasta que ha nacido su hijo. Ha estado muy implicado en los 27 minutos que ha jugado. Era difícil porque Ferrán -Bassas- ha tenido un tirón en sus espalda, y tuvimos un jugador menos en su posición.

El entrenador no quiso mojarse a la hora de decantarse por un posible rival para los cuartos de final de la competición del nocaut. Por el contrario, puso énfasis en las victorias ligueras. "Tenemos 10 en la primera vuelta, que es un número muy grande".

A pesar de la dureza del calendario liguero previo -Barcelona, Fuenlabrada, Gran Canaria o Baskonia-, Fotis siempre pensó en "el próximo partido. Ahora la Copa la queremos apartar. Tenemos un partido importante el miércoles" -frente al PAOK-. Es su fórmula. Exitosa, además.

Salva Maldonado: "Han sido muy superiores"

"El Iberostar Tenerife ha jugado un gran partido en un gran ambiente. Ha estado igualado al principio, aunque siempre jugando mejor el Iberostar. En el tercer cuarto se ha roto. Han encontrado vías de agua en nuestra defensa. No hemos sabido atacar su gran defensa. No pudimos correr en todo el partido. En ese ritmo no tenemos ni calidad ni nos sentimos felices. El Iberostar ha sido muy superior. Está a un nivel superior en general. Hemos tenido un mal día. Nuestros jugadores franquicia no han aparecido", reveló el entrenador colegial. Respecto a las opciones canaristas en la Copa, para Salva Maldonado todo depende de "cómo llegue. Si lo haces en dinámica perdedora, lo tienes mal. Tiene opciones de dar un paso más que en otros años".

El sorteo de la quinta Copa canarista, mañana

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey acontecerá mañana, a partir de las 11:30 horas, en el Centro Cultural Cicca de Las Palmas de Gran Canaria. El CB Canarias solo se puede enfrentar a los cabezas de serie. A saber, Real Madrid, FC Barcelona, Valencia y Fuenlabrada. Esta será la quinta fase final de la Copa del Rey que jueguen los aurinegros tras las de 1987 -Tenerife-, 1988 -Valladolid-, Málaga -2014- y Vitoria -2017-. En ninguna de ellas logró salvar la primera ronda.