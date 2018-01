Arona desconoce si el Ejecutivo canario ha retirado o no los PMM

El rechazo de Arona a los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) Los Cristianos y Playa de las Américas se sustentó en informe técnicos, jurídicos y económicos, todos ellos en sentido contrario a la aprobación de tales documentos, si bien la decisión del municipio no es vinculante puesto que la potestad en este ámbito recae en el Gobierno de Canarias. De hecho, el gobierno municipal asegura desconocer todavía si el Ejecutivo regional decidió revocar su propuesta o no.

En el aspecto económico, Intervención establece respeto a estos PMM, por lo que "resulta imposible valorar la sostenibilidad financiera del documento ni analizar el posible incumplimiento del Plan Económico Financiero (PEF) municipal al desconocerse de forma fiable el importe del gasto a realizar, ni los ejercicios concretos de realización del mismo. Tampoco se puede acreditar qué parte corresponde a inversión privada".

Una indefinición que se aprecia a la hora de referirse al suelo, puesto que "se pone de manifiesto que en ninguna de las actuaciones es preciso obtenerlo, pero no consta acreditación de que el suelo en el que se realizarán las actuaciones sea de titularidad pública".

En los propios estudios económicos de ambos PMM ya se refleja que "sus especificaciones se entienden como meramente estimativas en lo que respecta a las previsiones de inversión pública o privada y a la evaluación de costes". De ahí que Intervención deje claro que "el coste establecido en el estudio como de ejecución no resulta adecuado a la realidad". De hecho, entiende que el coste real superaría al planteado por el Ejecutivo regional entre un 26% y un 30%, "excluyendo los costes de los proyectos de obra y la dirección de obra, que no se encuentran cuantificados".

Una de las claves que manejó el gobierno municipal en todo este proceso fue la defensa a ultranza de la seguridad económica y financiera de la conjunción de las inversiones previstas, en un escenario de evolución negativa, podría implicar que este Ayuntamiento incumpla los principios básicos de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto, así como el PEF vigente para los ejercicios 2017-2018".

las claves

Intervención emitió un informe sobre el aspecto económico de los PMM que resultó determinante al plantear que no cuantifica todos los costes reales.

No se sabe ni el importe del gasto a realizar, ni los ejercicios concretos de desarrollo de los PMM ni qué parte correspondería a la inversión pública y cuál a la privada

En los PMM de Los Cristianos y de Playa de las Américas propuestos por el Gobierno canario "se incluyeron medidas equivalentes a una grave afección para los comercios y los pequeños y medianos empresarios del municipio". La situación, aclaraba el concejal de Urbanismo, Luis García, se traduciría en "un incremento notable de la superficie comercial", algo "que no estamos dispuestos a aceptar". Estas propuestas "supondrían un exceso comercial insostenible para el mantenimiento de un sector que hoy equivale a creación de empleo y desarrollo para nuestro municipio. El sector tiene nuestro apoyo absoluto en el rechazo frontal a esta propuesta".

Mientras el Ayuntamiento de Arona remitió al Gobierno regional el acuerdo plenario de rechazo a los PMM (adoptado el día 12 con los votos de PSOE, Ciudadanos por Arona y PP), las autoridades aroneras solo tienen conocimiento de la paralización de los PMM "por una nota de prensa".

El gobierno local tiene claro que, "a pesar de lo que se puso de manifiesto en los últimos días, la no aprobación de estos PMM no supone incertidumbre o paralización alguna para un municipio cuya situación urbanística ha cambiado notablemente en los últimos meses". E insistió en que "no podemos respaldar unos documentos que, en lugar de aportar soluciones y promover el desarrollo de estos núcleos, comprometen el futuro de Arona".