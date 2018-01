Pérez duda del interés de la capital por el desarrollo de Las Teresitas

El desarrollo de Las Teresitas parece condenado a vivir en un enfrentamiento sin final. El consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, ha puesto en duda el interés del Ayuntamiento de Santa Cruz por este proyecto, pues dos meses y medio después de la última reunión entre ambas administraciones para abordar la posibilidad de que esta iniciativa sea considerada de interés insular "el consistorio no ha presentado aún la documentación que se le requirió".

Entre otras cuestiones, el Cabildo había solicitado un informe sobre la titularidad del suelo del frente de playa, además de un convenio en el que quedara "claro" qué administración paga cada cosa. "Porque el Cabildo no va a pagar a los propietarios del suelo, si hubiese que hacerlo, ni tampoco la parte de las obras de construcción que no nos correspondan", aclara.

Pero no es este el único aspecto en el que discrepan, al menos en este momento, el consistorio y la Corporación insular. El otro tiene que ver con el controvertido Plan Especial de Ordenación del Frente de la Playa.

Las razones tienen que ver con unas declaraciones que realizó el concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, en las que advertía de que el ayuntamiento no iba a renunciar al citado plan especial, pues era un proyecto bastante coherente que dotaba a la playa de cuestiones que se pidieron en el proceso de participación ciudadana.

"Si tú me pones como obligación que no vas a renunciar a un plan que no todos los partidos apoyan me estás poniendo obligaciones. Y si tú me pides ayuda, lo lógico es que no me las pongas", reflexiona Pérez.

El consejero subraya que el ayuntamiento, si quiere, puede aprobar el Plan Especial. "Nadie se lo está prohibiendo. Pero, si tanto les gusta el plan, ¿para qué nos piden ayuda?", se pregunta. Al respecto, detalla que una vez aprobado el documento, lo único que tendría que hacer el consistorio es redactar un proyecto y ejecutarlo. "Lo que no pueden hacer es mantener el plan especial latente y gastar dinero público en hacer otra cosa igual. Eso no lo vamos a permitir", advierte.

También insiste Miguel Ángel Pérez en que fue el ayuntamiento el que pidió ayuda al Cabildo y recalca que "las condiciones" las pone, en todo caso, la Corporación insular.

El responsable de Política Territorial subraya que existen "dudas jurídicas razonables" sobre la vigencia del plan, si finalmente el Tribunal Supremo (TS) confirma la suspensión del PGO, pero remarca que por parte del Cabildo existen "muy buenas intenciones".

"Teniendo en cuenta que en esta Isla la prioridad es el cierre del Anillo Insular, la mejora de la TF-5 y de la TF-1, está clarísimo que la Vía Exterior, tarde o temprano, aunque creo que más temprano que tarde, es esencial para Tenerife y para el área metropolitana". Así lo considera el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, quien ha referencia también a otro vía "olvidada", pero que está en vigor en el planeamiento: la Vía de Cornisa.

"Todo el mundo la da como desechada y creo que, tal y como está la situación de la movilidad en el área metropolitana, no deberíamos descartar el futuro de esa vía", indica Pérez. "Como movilidad interior del área metropolitana es, quizás, más importante que la Vía Exterior", añade.

"Me molesta muchísimo que en los debates sobre carreteras se diga que hay falta de planificación. No es verdad, es falta de proyectos", sentencia. "El problema y la diferencia entre Tenerife y Gran Canaria es que allí lo que se planifica se ejecuta, pero aquí no".

Hace uno días también se mostró a favor de la construcción de la Vía Exterior, como solución al colapso de la TF-5, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pero le replicó su compañero de partido y presidente insular, Carlos Alonso, que dijo que sus afirmaciones formaban parte de la "ceremonia de la distracción". Alonso comentó que en el Cabildo tienen las "ideas muy claras" y consensuadas entre los grupos políticos, y pospuso el debate de la Vía Exterior hasta que acaben las grandes obras planificadas