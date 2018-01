La huella de un adiós

L a pugna de una fémina por darle visibilidad a un fútbol denostado como lo es el balompié femenino. Tamara García Zurita (09/12/1985, La Laguna), dejaba hace dos semanas los terrenos de juego, depués de más de veinte años en el fútbol. "Empecé de portera en el San Gerardo", reconoce Zurita, que después fue demarcada como delantera donde fue "máxima goleadora de Tenerife, con el Perú", rememora.

Su carácter solidario y humilde la hicieron diferente. "Desde que era pequeña mi madre me apoyaba, no disponía de recursos, pero gracias a mis vecinos podía ir a entrenar", afirma. Hace algo más de dos temporadas se planteó dejar los terrenos de juego, al fallecer dos personas (Enrique y Migue) muy allegadas a ella. "Estuve a punto de desistir, no obstante, convertí la tristeza en motivación". En su honor, y en los partidos más importantes, portó una camisa serigrafiada (derecha, foto superior).

"El día del ascenso a Primera con el Tacuense, ha sido el mejor momento de mi vida; volvería a ascender mil veces aunque tuviera que descender otras mil", relata con añoranza la lagunera. A ello le une el jugar con la selección canaria e ir convocada con la Selección Española sub' 18. Su homónima (cantante), interpreta en uno de sus temas - "La huella de tu adiós"- la frase "promesas sin cumplir", y es que Zurita ha prometido volver para ser entrenadora del Tacuense.