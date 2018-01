La formación a familias enfrenta a las universidades y el Gobierno

Las universidades canarias y la Consejería de Educación discrepan en el tipo de formación que deben recibir las familias. Esta disparidad de opiniones ha generado que se rompa la colaboración que mantenían y que había dado lugar a Familias en Red, una plataforma de formación "on line" para padres que nació hace diez años y se convirtió entonces en la primera iniciativa gratuita de este tipo en toda España.

La decisión la ha tomado el creador de la plataforma, el catedrático de Psicología de la Educación Luis García, porque no comparte los nuevos criterios planteados por la administración educativa, que, a su juicio, suponen cambiar el modelo participativo en el que se ha sustentado la plataforma por otro autodirigido, en el que "los padres no pueden interaccionar con sus docentes o tutores". García puso en marcha esta plataforma hace un decenio gracias a financiación que obtuvo de distintos proyectos. Algunos años más tarde comenzó la colaboración con la Consejería, que lo adoptó como uno de sus proyectos.

La directora general de la Agencia Canaria de Innovación y Evaluación Educativa, Teresa Acosta, insistió ayer en que las nuevas directrices no las ha adoptado su departamento en solitario, sino que ha contado con la colaboración de las familias, que, hasta ahora, asegura, no habían sido escuchadas. "He ido isla por isla y las familias me han dicho lo mismo: que quieren participar", apunta.

La intención de la Consejería era que los integrantes de Familias en Red siguieran surtiendo de cursos la plataforma, pero García no ha aceptado la propuesta: "Nosotros damos cursos, no hacemos cursos", zanja. Acosta considera que este desencuentro es un hecho aislado, no con las universidades, sino con un miembro de la Universidad lagunera en concreto, que no empaña otras colaboraciones que siguen manteniendo y renovando con las dos instituciones canarias.

Familias en Red alcanzó este año los 10.000 participantes en toda su historia, con una media de formación de 1.500 usuarios al año y con más de un millar de acciones formativas. En este tiempo, ha abordado áreas como Educación Emocional, Valores y Hábitos, Salud, Ocio y Tiempo Libre, Competencias Escolares y Convivencia.

las claves

Esta pequeña crisis entre parte de la comunidad universitaria y la administración no acabará con la formación para las familias; si acaso, la multiplicará: Familias en Red quiere seguir su andadura -ya está negociando financiación con otras instituciones y entidades- y la Consejería creará su propia plataforma, que llevará otro nombre (el otro lo tenía registrado García).

Teresa Acosta anunció ayer que Educación está trabajando en una estrategia global de atención a las familias y que el principio que guiará este proyecto será "la escucha activa". A su juicio, las familias han pasado mucho tiempo sin tener voz ni voto. Acosta explicó que su departamento diseñará la formación para las familias en función de las demandas que estas planteen.

En cuanto al tipo de formación que recibirán, la directora admitió que habrá cursos autodirigidos, pero también tutorizados, y que se irán modificando y adecuando según la demanda.

García, en cambio, cree que los datos -y la reacción a la desvinculación de la Consejería- demuestran el interés de los padres por el proyecto. "Hemos obtenido los mejores resultados de nuestra historia con la inscripción de más de 1.600 padres y madres, con un 60% de éxito y con la satisfacción de estar cerca de los 10.000 usuarios". El profesor ya cuenta con algunos patrocinadores y está reuniéndose con entidades e instituciones para sumar más apoyos.