El rechazo de CC a los restos frena al PP y congela la reforma electoral

La reforma electoral canaria parece gafada o quimérica. Cuando cuatro fuerzas (PSOE, PP, Podemos y NC) habían renunciado a sus postulados iniciales o predilectos para alcanzar un acuerdo de mínimos y seguramente provisional en el tiempo, el líder de uno de esos partidos, el popular Asier Antona, tiene claro que, si el colegio de restos no cuenta con el apoyo de la formación que ahora gobierna (y que lo lleva haciendo con diversos nombres, pactos o en solitario desde 1987), está abocada al fracaso antes o después. Así se pronunció anoche, en declaraciones a EL DÍA, recalcando que lo que queda ahora es tratar de seguir dialogando y negociando para llegar al mayor consenso posible.

Para Antona, un "mal acuerdo" en este ámbito será mucho más perjudicial para el bien general a la larga que un cambio coyuntural, por mucho que eso suponga cumplir la promesa de llegar a 2019 con nuevo sistema. Por eso, y por encima del pacto sobre restos de 9 (al que se sumaría un diputado más para compensar el crecimiento poblacional de Fuerteventura), pondera mucho más que el sistema a estrenar no enfrente nunca a islas, partidos y canarios.

Pese a esta especie de pausa en el proceso, Antona asegura que no han renunciado al acuerdo sobre el colegio de restos, sino que no ven una reforma sin CC ni, tampoco, un nuevo modelo impuesto desde el Congreso de los Diputados.

Sobre este aspecto, su compañero y, en los últimos meses, portavoz en la comisión de estudio del sistema electoral canario, el grancanario Miguel Jorge, aseguró ayer a este periódico que, si no hay una reforma en las Islas, el PSOE, Podemos y Cs se pondrán de acuerdo en las Cortes y, seguramente, habrá una lista regional de, como mínimo, nueve diputados, sin olvidar ese escaño a añadir a los majoreros.

En su opinión, lo bueno del pacto sobre los restos es que cuatro fuerzas renunciaron a sus postulados preferidos y no impusieron nada. No sabe si un acuerdo así sería muy provisional, pero no lo ve sin el apoyo de CC, ya que da por hecho que ASG tomará la misma postura que los nacionalistas. Eso sí, y aunque Antona simplemente no quiere reducir el debate a si 10 diputados más suponen o no más gasto, asegura que ese argumento de CC es insostenible en un partido con su trayectoria y con el número de asesores que tiene. "Si no se quería quitar escaños a ninguna lista y que haya cambios, lo único factible era aumentar el número, algo tampoco desencaminado si atendemos a que Galicia y País Vasco, con poblaciones similares, tienen 15 más ahora".

NC sigue defendiendo el pacto, que, sin embargo, necesita 40 votos en la Cámara, cifra que no suman los partidos del acuerdo (39), con lo que se necesita a CC o ASG. Gustavo Matos (PSOE) cree que el colegio de restos acabará aprobándose y, si bien no es la lista regional que defiende su grupo, niega que no cambie nada, pues se diluye la triple paridad y el panorama resultante puede variar. En su opinión, sería un mal menor que, en su caso, podría mejorarse luego con el Estatuto, aparte de que se bajarán los topes: del 30 al 15% insular seguro y del 6 al 5, 4 o 3%.

Esta reducción de topes es lo único que ve claro CC. Su secretaria de organización, Guadalupe González Taño, rechazó ayer, tras una reunión de la Permanente, los restos por creerlo un sistema poco transparente, pues no se sabrá de entrada si hay 5 o 4 escaños más para Tenerife o Gran Canaria, ya que dependerá de la participación y el reparto. Por lo demás, siguen defendiendo la triple paridad y rechazando 10 diputados más en esta coyuntura "porque no lo entendería la sociedad", lo que otros creen demagogia.

Reunión del grupo ante la división en Podemos

El colegio de restos y el pacto alcanzado, al menos inicialmente, con el PP, PSOE y NC ha creado unos movimientos internos en Podemos que solo evidencian las diferencias que hay entre las distintas visiones sobre la política isleña y en los partidos que integraron la coalición electoral en 2015. Así lo ve, por ejemplo, Sí Se Puede, que cada vez tiene más dudas sobre el futuro por la deriva de Podemos a escala nacional y por la trayectoria creciente que llevaba SSP antes de esta integración. También el sector de Meri Pita presiona en busca de un menor peso de las islas menores y una mayor apuesta por la población frente al territorio. Además, cómo resolver el aumento de escaños sin subir el gasto tampoco concita un acuerdo definitivo. Ante las diferencias, los 7 diputados regionales tendrán hoy una reunión para analizar la situación y ver qué salidas mejores hay.

Curbelo cree probable que solo se bajen topes

Ante la situación creada en los últimos días, y aunque tampoco le ha sorprendido mucho por cómo son los partidos en las islas menores, el líder de ASG, Casimiro Curbelo, cree que todo apunta a que solo se rebajarán los topes. Incluso, y aunque apuesta por la triple paridad, cree más razonable una lista regional que los restos.