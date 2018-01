Torres (PSOE) tiende la mano a CC con la propuesta de reforma electoral

El secretario general del Partido Socialista Canario, Ángel Víctor Torres, ha tendido la mano a Coalición Canaria y espera que los nacionalistas se sumen a la propuesta de reforma electoral que han planteado PSOE, PP, Podemos y NC antes del próximo 9 de febrero, cuando tendrá lugar una nueva reunión de la ponencia.

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres./Cristóbal García

"Seguimos tendiendo la mano a CC. Hemos llegado a un acuerdo cuatro partidos políticos que representamos el 80% de los votos en las últimas elecciones del año 2015 y todos hemos renunciado a postulados iniciales, el PSOE también", ha remarcado Ángel Víctor Torres a los medios antes de asistir a un acto junto a la presidenta del partido, Cristina Narbona.

El líder socialista ha hecho hincapié en que la principal cuestión es si es posible llegar a un acuerdo en Canarias de cara a las elecciones de 2019, y avisa a CC de que, si esto no ocurre, tendrán que justificar "por qué no quieren esta reforma, por qué Fuerteventura no tiene derecho a un diputado más o por qué miles de votos que quedan en cada una de las islas se quedan sin representación".

Ángel Víctor Torres espera que los nacionalistas no utilicen la "demagogia" del gasto, porque lo que supone tener diez diputados se cifra en 600.000 euros que, en su opinión, se pueden ahorrar recortando asesores del Gobierno de Canarias o haciendo por ley una reforma que permita que a los ciudadanos no les cueste "ni un euro más" tener setenta diputados frente a sesenta.

Insistió en que su partido ha renunciado a planteamientos propios, como han hecho el resto de formaciones políticas, para llegar a este consenso: "No va a ser el PSOE parte del fracaso. Si no hay reforma electoral, tendrá que ser CC quien se justifique ante los miles de votantes que las distintas islas reclaman desde hace tiempo".

Por su parte, Cristina Narbona quiso recordar que la propuesta de reforma electoral que contempla el Estatuto de Autonomía que actualmente se está debatiendo en el Congreso contaba inicialmente con el visto bueno de CC. "Por lo tanto, si ahora hay cambios en las posiciones respecto a la reforma electoral y el aumento del número de diputaddos, es algo que tienen que explicar", agregó.