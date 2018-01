La tinerfeña Ana Guerra, quinta finalista de "Operación Triunfo"

Ana Guerra será el quinto finalista de "Operación Triunfo". La lagunera acompañará a Amaia, Alfred, Míriam y Aitana tras ganar anoche el duelo tinerfeño que mantuvo con el adejero Agoney Hernández. El resultado final de la votación se saldó con un ajustado 50,3% de los votos a favor de Guerra, mientras que un 49,7% de los espectadores que participaron en el duelo telefónico -se contabilizaron dos millones de votos- se inclinó por Hernández.

Ana Guerra optó por el tema "Havana", de la cubana Camila Cabello, para pugnar por continuar en la Academia, mientras que Agoney Hernández se inclinó por el "Where Have You Been", de Rihanna, como alternativa a su rival en la decimosegunda gala de un concurso que anoche tuvo como invitados a la manchega Rozalén, recién llegada de una minigira por el Archipiélago que hizo sonar su "Cuando el río el suena" en Tenerife, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, y al colombiano Sebastián Yatra, otra voz que se ha hecho con una legión de seguidores en el Archipiélago gracias a sus incursiones en las galas de los Premios Cadena Dial.

Tanto Agoney como Ana fueron felicitados por el jurado, anoche liberado de las votaciones, y los profesores de "OT". "Pase lo que pase habéis dado un gran espectáculo y habéis sido alumnos modélicos", agradeció Noemí Galera, directora de la academia.