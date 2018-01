Muere Connie Sawyer, la actriz en activo más longeva de Hollywood

Connie Sawyer, la actriz en activo más longeva de la industria del cine, ha muerto este lunes 22 de enero a los 105 años en su vivienda de Woodland Hills (California).

A lo largo de su extensa carrera la intérprete participó en más de 140 producciones, tanto en la televisión como en la gran pantalla, y realizó sus últimos trabajos a finales de 2017. Sawyer nació el 27 de noviembre de 1912 en Pueblo (Colorado) y con sólo ocho años participó en un concurso de talentos. Sin embargo, no fue hasta los 18 años cuando realizó su primera obra de teatro.

Gracias a su mentora, la cantante, comediante y actriz Sophie Tucker, Sawyer comenzó a labrarse una carrera en Broadway con obras como Millonario de ilusiones, y posteriormente protagonizó su adaptación al cine, donde compartió escena con Frank Sinatra. Entre sus títulos en el séptimo arte destacan Camino de Oregón, El hombre de la cabina de cristal, Cuando Harry encontró a Sally o Dos tontos muy tontos, donde le robaba la cartera a Jim Carrey.

Por su parte, en la pequeña pantalla Sawyer participó en decenas de series como Cómo conocí a vuestra madre, Urgencias, Aquellos maravillosos 70 o C.S.I. Entre sus últimos papeles se encuentran sus apariciones episódicas en Ray Donovan, New Girl y Dos chicas sin blanca. Además de participar en los documentales Showfolk (2014) y Troupers (2011), Sawyer publicó el año pasado su autobiografía I Never Wanted To Be a Star - And I Wasn't (Nunca quise ser una estrella y no lo fui).