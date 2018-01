Martí estará seguro ante el Valladolid

José Luis Martí estará el domingo en el banquillo del Tenerife, en el partido ante el Real Valladolid en el Heliodoro Rodríguez López. Las especulaciones sobre una posible destitución del entrenador presidieron ayer una tensa jornada en el entorno futbolístico blanquiazul, pero, a pesar de ello, la entidad ha decidido mantener en su puesto al técnico balear, al menos hasta el próximo encuentro, que volverá a tener el carácter de un examen al equipo, porque tendrá como escenario de nuevo el Rodríguez López. Cabe recordar que el Estadio despidió con una prolongada y sonora pitada a sus jugadores tras la derrota ante el filial barcelonista.

El Tenerife no quiere precipitarse en la decisión de cambiar de entrenador, tal vez condicionado por varios aspectos. El primero, las experiencias de situaciones análogas a esta, en las que el resultado final nunca fue el que se buscaba. La segunda, y parece que más importante, la falta de un sustituto que convenza desde todo punto de vista a los dirigentes.

Entre tanto, en el club analizan en profundidad, evitando dejarse arrastrar por la corriente externa que señala a Martí como culpable de esta crisis, para encontrar las causas reales de esta mala trayectoria y de rendimientos colectivos tan deficientes como los que se observaron en los dos últimos partidos. "Hay que llegar al fondo y no quedarnos solo en el entrenador", señalaron fuentes autorizadas ayer a EL DÍA.

Por su parte, el entrenador mantuvo una reunión con los cuatro capitanes -Suso, Aitor Sanz, Carlos Ruiz y Vitolo-, a solas en el vestuario del Mundialito, antes de unirse al grupo de trabajo. El entrenador sigue firme, transmite confianza, "está seguro de sacar al equipo de esta situación", reveló ayer la citada fuente, y eso anima al club a esperar antes de asumir una sustitución que no garantiza nada, mucho menos cuando la cúpula dirigente no tiene claro que el causante de todos los males del equipo sea solo Martí.

El club no programó ayer la presentación de Luis Milla a la espera de que se tomase una decisión definitiva sobre este asunto, tratando de evitar la comparecencia de Alfonso Serrano antes de que hubiera una determinación tomada. En la entidad son conscientes de que la presencia de Serrano ayer ante los medios hubiera dejado en segundo plano a Milla.

Montañés, Longo y Villar, al margen del grupo

El Tenerife se entrenó ayer por la mañana en El Mundialito con tres jugadores al margen del grupo. Montañés dio un paso adelante al utilizar botas y entrar en contacto con el balón. Entretanto, Villar, que es duda para el domingo por molestias en los adductores, llegó a probar sensaciones en acciones de ataque. Al igual que Montañés, Longo será baja ante el Valladolid. Ayer guardó reposo./ m. s.

Alberto ya es centenario

Alberto Jiménez entró el pasado domingo en el "club" de los jugadores de la plantilla blanquiazul que han participado en más de 99 partidos con el Tenerife. Suso, Vitolo, Dani Hernández, Raúl Cámara, Aitor Sanz y Carlos Ruiz ya eran centenarios. Ahora se une el futbolista de Fuerteventura, quien, desde su debut en el campo del Zamora el 17 de febrero de 2013, ha ido ampliando su estadística con actuaciones en Segunda B (13), promoción de ascenso a Segunda A (4), Segunda A (72), "playoff" a Primera (3) y Copa del Rey (8). Alberto reconoció que le hubiera gustado alcanzar esa redonda cifra con un resultado diferente al que se produjo en el Tenerife-Barcelona B. "Fue un palo duro por jugar en casa e ir perdiendo en la primera parte por 0-3, pero creo que debemos estar tranquilos y juntos", declaró.

"Martí nos pide sonreír"

El primer entrenamiento de la semana no comenzó con una larga charla de Martí a sus jugadores. El técnico se limitó a dar algunos consejos al grupo, tal como contó Alberto. "Las cosas hay que decirlas con calma y no cuando uno está más cabreado, y el míster nos dijo que tengamos tranquilidad y que sonriamos, como siempre; tampoco habló mucho", reveló el futbolista. El majorero opinó que el club no tiene "por qué" cambiar al entrenador. "Somos los jugadores los que tenemos que dar la cara en el campo", añadió. Además, pidió "paciencia y tranquilidad" a la afición.