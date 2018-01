Turquía reconoce su primera baja en la ofensiva contra los kurdos en Siria

El Ejército turco ha reconocido su primera baja en la ofensiva que lanzó el sábado en el norte de Siria contra las milicias kurdas aliadas de EEUU, mientras una delegación de este país está hoy en Ankara para discutir sobre una operación que ha tensado más las relaciones entre los dos socios de la OTAN.

El Estado Mayor informó en un comunicado de que un suboficial falleció anoche en territorio sirio en un enfrentamiento con las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Estados Unidos apoya en su lucha contra el yihadista Estado Islámico.

Turquía inició el sábado la operación "Rama de Olivo" en el enclave kurdosirio de Afrín para expulsar de la frontera a las YPG, que Ankara considera terroristas y una simple extensión del PKK, la guerrilla kurda enfrentada al Estado turco desde hace tres décadas.

El Ejército turco ha avanzado unos 8 kilómetros en Afrín y abrió ayer un nuevo frente desde el este, avanzando desde la ciudad siria de Azaz junto a sus aliados de la milicia Ejército Libre Sirio (ELS).

El YPG había asegurado previamente que ha matado a ocho soldados turcos, aunque Ankara sólo ha informado de una víctima, el suboficial Musa Ozalkan, que será enterrado hoy.

Las autoridades turcas vienen criticando duramente a Washington por su apoyo a las milicias kurdas y la operación militar ha tensado aún más las relaciones entre los dos países.

Una delegación estadounidense, encabezada por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado, Jonathan Cohen, se reunirá hoy con representantes del Ministerio de Exteriores y del Estado Mayor turco.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rechazó ayer la petición estadounidense de que la operación militar esté limitada en tiempo e intensidad y afirmó que su país no necesita permiso de nadie para defenderse.

Erdogan anunció también que tras la operación de Afrín se lanzará otra contra Manbech, una ciudad situada a un centenar de kilómetros más al este, en manos del YPG desde 2016.

"Le decimos a EEUU que no nos haga sombra, que no deben enfrentarse con nosotros. Los terroristas de Manbech continuamente disparan contra las ELS y nuestras tropas en la región del Éufrates. Si EEUU no puede parar esto, lo haremos nosotros", declaró el ministro de Exteriores truco, Mevlüt Çavusoglu, en una entrevista que publica hoy el diario Hürriyet.