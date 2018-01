Se agudiza la división en el PSOE tras la designación de Estévez

La primera decisión del nuevo secretario general del Partido Socialista (PSOE) en El Rosario, José Antonio Estévez, ha agudizado la división en la agrupación rosariera y ha encontrado una respuesta negativa de los tres concejales del otro sector de la organización: Iván Armas, María Ángeles Rodríguez y Soledad Negrín. Estévez -que, al igual que Álvaro Meneses, no forma parte del gobierno local- pidió a sus compañeros que abandonen el pacto. Pero estos, en declaraciones a EL DÍA, señalaron ayer que no lo harán al menos hasta que se lo pidan los órganos superiores de la formación de la rosa en puño.

Soledad Negrín, concejala./El Día

Armas, Rodríguez y Negrín coincidieron, por un lado, en que la determinación ha de adoptarla y transmitírsela las direcciones insular o regional. Y si al final aquellas acabasen tomando esa decisión, ¿qué harían? Los tres dijeron no tener un posicionamiento definido a ese respecto. Otro punto de convergencia de sus discursos es la defensa de la labor realizada desde que, en febrero de 2016, se sumasen al gobierno municipal con Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) y Sí se Puede (SSP).

María Ángeles Rodríguez, concejala./El Día

Lo anterior llega después de la asamblea celebrada el pasado sábado, en la que Estévez resultó elegido secretario general. El excandidato a la Alcaldía en 2015 aprovechó la sesión para requerir a sus compañeros esa ruptura del pacto. "La agrupación vuelve a ser de la militancia. Dejamos atrás las gestoras, y ahora toca trabajar por el pueblo, escuchar a la gente y trabajar desde la oposición", indicó tras vencer por 38 votos a 12 (precisamente a María Ángeles Rodríguez). La cita también dejó una frase rotunda por parte del nuevo líder de la organización: "Escolástico Gil, que judicializó a este partido, será judicializado".

Iván Armas, concejal./El Día

No obstante, la posibilidad de la moción de censura parece un extremo muy díficil. Así lo expresaron varias fuentes cuando empezó a sonar esa opción, una vez que José Antonio Estévez y Álvaro Meneses se posicionaron del lado de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres en las primarias (mientras que sus adversarios lo hicieron por Susana Díaz y Patricia Hernández), tras lo que el partido les procuró una mejor situación. ¿Por qué no sale la censura? El consistorio cuenta con 17 ediles, divididos entre los cinco de IR-Verdes, los cinco del PSOE y los dos de SsP, así como dos de Vecinos por El Rosario (VxR), dos del Partido Popular (PP) y uno de Ciudadanos (Cs), y para una suma alternativa se requiere del concurso de VxR y PP. Ante eso, y durante este tiempo, las fuentes no han descartado que el PSOE acepte compartir gobierno con la primera de esas dos formaciones (pese a los vínculos de esta con Ana Lupe Mora, condenada por el caso Varadero), pero sí han dicho que los conservadores no se sumarán