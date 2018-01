El procés ha afectado negativamente a ventas del 18% de pymes industriales

El conflicto político en Cataluña a raíz del "procés" ha provocado una reducción de las ventas del 18,4 % de las pymes industriales catalanas en 2017, aunque estas empresas en su conjunto han experimentado una evolución positiva respecto al año anterior, según una encuesta de la patronal Pimec.

Preguntadas directamente por si el debate político ha impactado en su negocio, el 75 % de estas pymes ha asegurado que sus ventas no se han visto afectadas y un 18,4 % ha respondido que ha tenido un impacto negativo, mientras que un 1 % declara un efecto positivo y un 5 % no sabe o no contesta.

Esta afectación negativa para un 18,4 % de las empresas contrasta, sin embargo, con la evolución positiva global de las ventas de las pymes industriales, ya que el saldo de variaciones (incremento-disminución) de las ventas es de un 44 % en positivo, 1,6 puntos porcentuales más que en 2016.

Además de las ventas, la encuesta, realizada a 400 empresas entre el 4 de diciembre de 2017 y el 4 de enero de 2018, señala una evolución positiva también de las exportaciones, de la actividad inversora y de los resultados económicos.

El presidente de Pimec, Josep González, y el director del Observatori de Pimec, Modest Guinjoan, han hecho una valoración positiva de los resultados de la encuesta ya que apuntan a que "el año 2017 ha sido un buen año para las pymes industriales", pese a las circunstancias políticas excepcionales que se han vivido.