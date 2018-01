La psoriasis en primera persona

E l 3% de la población mundial padece psoriasis, una enfermedad dermatológica que trae consigo ciertas e incómodas consecuencias. Una de las más sangrantes es la que altera las relaciones sociales y, concretamente, la forma en que la gente de su alrededor comienza a tratarles al creer que puede contagiarse o, simplemente, como rechazo al estado anómalo de su piel.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que provoca descamación e inflamación. Además, en un 30% de los casos puede derivar en otras patologías, como la artritis. Por esta razón, la concienciación respecto a esta enfermedad es tan importante, pues no es de recibo que una persona sea repudiada por el resto de la sociedad.

Para llevar a cabo esta acción de desmitificación, la asociación de pacientes Acción Psoriasis y la compañía farmacéutica Lilly se han unido para llevar a cabo una experiencia inmersiva en realidad virtual, donde cualquier persona puede conocer e interactuar con otra que padece psoriasis. Esta iniciativa ha llegado por primera vez a Canarias, específicamente al Hospital Universitario de Canarias (HUC), ubicado en Tenerife, donde se podrá visitar hasta el fin de la jornada de hoy. El próximo jueves y viernes, se trasladará al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, para luego volver a recorrer la Península.

A través de unas gafas de realidad virtual, los visitantes del centro hospitalario, se descubren a sí mismos en un gimnasio donde les proponen realizar ejercicios en pareja con una persona que padece la enfermedad. Durante la experiencia, el que esté disfrutando del viaje debe ir respondiendo a distintas preguntas, algunas con valor simbólico y otras realmente importantes como, "¿se siente cómodo haciendo ejercicios de pareja con esta persona?".

Dependiendo de su respuesta, el paciente con psoriasis le dará una explicación personalizada sobre la enfermedad al final del vídeo. Lo que se pretende es "poner en evidencia el día a día de una persona que sufre psoriasis", remarcó Teresa Millán, directora corporativa de Lilly.

El uso de una nueva tecnología como es la realidad virtual no es aleatorio, pues tiene la "ventaja" de que se puede interactuar y hacer que la persona "pueda vivir la experiencia", según afirmó David Trigos, responsable de Acción Psoriasis. Sin embargo, la concienciación respecto a esta enfermedad no está solo dirigida a personas ajenas a ella, sino también a los mismos pacientes. "Con esta iniciativa queremos enseñar a las personas con psoriasis que pueden convivir con la enfermedad", insistió Trigos.

"En el mundo en el que vivimos, cualquier desajuste a nivel cutáneo causa rechazo", explicó Marta García, médico adjunto del servicio de Dermatología del HUC, que insistió en la importancia de "visibilizar la enfermedad para ayudar a los pacientes".

No obstante, la psoriasis es una enfermedad para la que "aún no hay cura" porque "no sabemos qué es lo que la dispara", afirmó García. De hecho, y aunque ya se pueden eliminar prácticamente las manifestaciones cutáneas de la enfermedad con un tratamiento continuado, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto al conocimiento que se tiene sobre la enfermedad.