Jerónimo Saavedra duda de que el Estado pueda ceder más gasto a las autonomías

El primer presidente del Gobierno de Canarias y ex ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jerónimo Saavedra, ha expresado sus dudas de que el Estado pueda ceder más porcentaje de gasto a las comunidades autónomas y ha pedido "tomarse en serio" qué recursos se dejan en sus manos al abordar la próxima reforma del sistema de financiación.

"Hay que pensar cuál es el límite para reducir el papel protagonista del Estado", ha planteado Saavedra a los diputados de la comisión para la reforma territorial del Congreso, ante la que ha comparecido para dar su punto de vista.

El veterano político canario ha hecho un repaso de la creación de las comunidades autónomas y cómo fue el proceso de distribución de las competencias y de redacción de los estatutos de autonomía. Transcurridos 40 años de Constitución y ante los problemas territoriales actuales, Saavedra ha señalado que la reforma de la Carta Magna se podría abordar, pero de manera "acotada", sin abrir un proceso constituyente, porque no ve "circunstancias ni razones objetivas para ello".

También ha advertido de que es necesario contar con un amplio consenso y con capacidad de pactar. "Y da la sensación de que no hay esa cultura de pacto que otros países tienen", ha dicho.

FINANCIACIÓN Y DESIGUALDAD

Jerónimo Saavedra, que también fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ha dedicado una parte de su intervención a señalar la necesidad de reformar la financiación porque hay comunidades que no está bien tratadas y han generado déficit por no recibir los recursos suficientes para sus competencias.

Sin embargo, de cara a las modificaciones, ha pedido plantearse hasta dónde puede adelgazar el Estado, "qué posibilidades tiene de ceder más" porcentaje de gasto porque al mismo tiempo tiene que mantener un "papel protagonista importantísimo" que no se puede debilitar por "muy federal" que sea un país.

Saavedra, que formó parte del Gobierno de Felipe González en los noventa, también se ha preguntado si cabe que un gobierno autonómico reclame más recursos del sistema de financiación pero luego baje los impuestos, asunto que igualmente hay que abordar. "¿Hay que uniformar la autonomía fiscal de las comunidades?", ha preguntado. "¿Para qué quieren más dinero?", ha añadido.

Otra pata del debate debe ser a su juicio el de la singularidad, que en su opinión se tiene que reflejar también al repartir la financiación entre autonomías. El ex presidente canario ha pedido que se asuma que existe y que no es sinónimo de desigualdad sino precisamente de democracia. "Aconsejo a los colegas presidentes de las comunidades que no hagan populismo con a financiación y sean respetuosos con el término singularidad, que lo acepten", ha agregado.

Con respecto a las competencias, Saavedra se ha mostrado partidario de fijar en la Constitución únicamente dos bloques: el de las exclusivas del Estado y las exclusivas de las comunidades, sin áreas intermedias. Ayudaría rebajar los conflictos en el Tribunal Constitucional.

REFORMAR EL SENADO Y LAS PROVINCIAS

Jerónimo Saavedra ha señalado que el sistema de financiación no debería recogerse en la Constitución si se abre la reforma. Esta debería sin embargo servir para reformar el Senado, a la que se ha referido en términos parecidos a casi todos los expertos que le han precedido ante esta comisión territorial del Congreso. El político canario ha pedido tanto reducir el número de senadores como cambiar el sistema de elección y las funciones.

En otro orden de cosas, también ha apuntado la posibilidad de reformar las diputaciones provinciales, de manera que se mantengan sus funciones y trabajadores, que pasarían a depender de las comunidades autónomas, y se eliminen las estructuras políticas. "No es un tema fundamental, pero esto podría abordarse con un criterio realista", ha dicho.