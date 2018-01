Canarias "vive un renacer la energía eólica", según los empresarios del sector

Uno +uno Recuerda Clavijo que Gran Canaria dice no al gas y que no debe ser impuesto. De igual manera si auto...

Canarias "está viviendo un renacer de la energía eólica" con los nuevos concursos que ha posibilitado ampliar su implantación desde 2017, según los empresarios del sector, que, no obstante, creen que aún "hay mucho trabajo por hacer" para que alcance la cuota de mercado que debería.

En la apertura del primer Congreso de Energía Eólica de Canarias, el presidente de la patronal de este sector en las islas (Aeolican), Rafael Martell, ha destacado que en 2017 se consiguió instalar potencia eólica después de una década sin poder sacar adelante "ningún megavatio" en el archipiélago y en 2018 se instalará más", lo cual "está muy bien pero no es suficiente", ha precisado.

Martell ha recordado, al respecto, que el archipiélago no ha llegado al 20 % de presencia de las renovables en el conjunto del sistema de suministro eléctrico que la UE ha fijado como objetivo.

Y la situación es peor en los casos particulares de las dos islas más pobladas, ya que "en Gran Canaria no llega al 10 % con la eólica y Tenerife está por debajo de eso", ha subrayado.

No obstante, el empresario ha insistido en que "la energía eólica está en un momento positivo en Canarias, y esa es la razón de hacer el congreso de hoy".

Este foro se ha convocado con el propósito de enviar a administraciones y ciudadanía el mensaje de que "es preciso aprovechar el embrión para continuar lo máximo posible" trabajando por el desarrollo de las renovables.

A ese respecto, el presidente de Aeolican ha opinado que, si bien el actual Gobierno de Canarias, "por supuesto, está haciendo su labor" para hacer viable el crecimiento en las islas de las energías limpias, lo que se ha conseguido hasta ahora "no es suficiente, tenemos que seguir trabajando".

Porque es preciso "instalar más energías renovables, que penetremos con más energías renovables en el mix energético e intentar, de alguna manera, minimizar los combustibles fósiles que utilizamos en las Islas Canarias para la generación eléctrica", ha sostenido.

Además, como representante de Aeolican, ha demandado que el proceder del Gobierno canario se acompañe de medidas que competen al Ejecutivo central, como la decisión de si se elimina para siempre o no el llamado "impuesto al sol" que grava a los particulares que instalan aparatos de generación de energías renovables para consumo propio.

Canarias está exenta actualmente de ese impuesto gracias a una disposición transitoria que así lo establece, pero que "podría eliminarse rápida y fácilmente" si así lo decidiera el Gobierno, ha dicho Rafael Martell, que ha considerado que eso constituye un factor de "inseguridad" que frena a muchas personas que dudan si invertir en instalaciones energéticas.

Ya que, al ser transitoria esa disposición, y no permanente, "no está claro que nosotros estemos exentos de pagar ese peaje de manera indefinida", y esa es una circunstancia que "no facilita la financiación de los proyectos", ha insistido el empresario.

Su reclamación de que el Gobierno de España, del PP, se implique más en el impulso a las energías renovables ha sido respaldada, además, por el exministro socialista de Fomento José Blanco, que ha participado en el congreso en calidad de eurodiputado que fue ponente de la revisión de la directiva sobre energías renovables de la Unión.

Blanco ha criticado hoy "el freno" que España "está poniendo al desarrollo de las energías renovables" porque el Ejecutivo "no está haciendo bien sus deberes" en esa materia, razón por la que le ha pedido que "recapacite" al respecto.

Y ha argumentado que "España tiene condiciones para poder ser puntera, como lo fue hace unos años, en materia de energías renovables", pero su Gobierno "se está alineando con los países de la UE que quieren que haya impuesto al sol y que, por lo tanto, quieren frenar el autoconsumo, que son muy pocos".

Pese a todo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y su consejero de Economía, Pedro Ortega, participantes también en la reunión, han valorado el avance de las renovables en las islas.

Así, Clavijo ha afirmado que "no hay ningún otro Gobierno de Canarias, en toda la historia de la autonomía, que haya hecho tanto en tan poco tiempo por las energías renovables", y Ortega ha asegurado que, gracias a los proyectos que ha impulsado en esta materia el Ejecutivo, las llamadas fuentes limpias de electricidad coparán en 2025 el 45 % del mercado, superando las metas europeas.