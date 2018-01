El PP solicitará una auditoría externa para las listas de espera

El Partido Popular (PP) va a solicitar a la Consejería de Sanidad la realización de una auditoría "externa e independiente" para que se investiguen los datos proporcionados por la Administración sobre listas de espera. Con esto, según Asier Antona, presidente de la formación política en Canarias, pretenden "hacer un diagnóstico riguroso del estado de la sanidad".

"No se trata de que aumente o disminuya la lista de espera, sino de que todos los actores sanitarios -desde sindicatos hasta asociaciones de pacientes- cuestionan la falta de transparencia", remarcó el presidente popular en una rueda de prensa. Asimismo aseveró que "la falta de credibilidad política no solventará el problema de la sanidad".

Australia Navarro, secretaria general del Partido Popular de Canarias, consideró como una "epidemia" que el 8% de la población de las islas se encuentre esperando, ya sea por una consulta, una operación o una prueba diagnóstica. Y es que sumando todas ellas, se puede comprobar que 183.000 personas están aguardando por alguno de estos servicios.

"No podemos seguir derrochando los recursos económicos", manifestó rotundamente el presidente del PP. Antona insistió en que no es de recibo que con "274 millones de euros más inyectados en 2017, la realidad sanitaria siga igual o similar". En esta línea, afirmó que "no fallan ni los profesionales, ni los recursos económicos -la Consejería contará con casi 3 millones de euros para este año-, sino la gestión". Y es que, según argumentó Antona, "tenemos una sanidad de primera gestionada por un equipo de gobierno de tercera regional".

Para paliar esta situación, el grupo popular expuso varias "iniciativas para mejorar la sanidad".

En un principio, reivindicó algunos aspectos que ya han sido expuestos en distintas ocasiones por otras fuerzas políticas y sindicatos, como la puesta en marcha del Plan de Urgencias, el Plan de Salud 2018-2020, el Plan de Infraestructuras Sanitarias, la estrategia de Salud Mental y Cuidados Paliativos o la culminación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007.

Tras esto, Antona remarcó el compromiso del partido para pedir la reforma de la política sociosanitaria al Gobierno autonómico. "La política sociosanitaria debe depender de la Consejería de Sanidad y no de la de Empleo, pues debe integrar servicios sanitarios y sociales", explicó.

Entre las iniciativas para mejorar este ámbito, el presidente popular expuso la reorganización de la Atención Primaria junto a la mejora de las Urgencias extrahospitalarias, que exista interdisciplinariedad entre Atención Primaria y Especializada, potenciar las unidades alternativas de hospitalización, el fomento de la figura del cuidador sanitario y la reorganización del ingreso para crónicos y mayores pluripatológicos.