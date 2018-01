.

Las oposiciones de Educación “generarán un efecto llamada” entre aspirantes de todo el país y “serán traumáticas para los docentes canarios”. Eso es lo que piensa la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ayer anunció que ha exigido por escrito a la Administración la convocatoria de una mesa sectorial urgente para renegociar la oferta de plazas que se convocarán este año. El sindicato quiere que las 2.041 plazas que la Consejería prevé convocar a final de este curso se recorten a la mitad y que la reducción de la tasa de interinidad se escalone en los próximos cinco años.

La organización no ha cambiado de opinión respecto a la necesidad de rebajar la interinidad hasta el 12% en el sector público –fue uno de los sindicatos que firmó el acuerdo estatal para ello con Hacienda–, pero no está de acuerdo en la forma de hacerlo. El pacto que rubricaron las organizaciones sindicales con el Ministerio establecía un margen de cinco años para reducir el porcentaje de sustitutos, que actualmente supera el 30% en muchas de las especialidades de EducaciónSecundaria que se convocarán en 2018 y que genera inestabilidad en muchos claustros.

CCOO no entiende “las prisas” de Educación por reducir esa proporción, ya que hacerlo así “afecta muy negativamente a los docentes” sustitutos, pero también a los egresados de las facultades que quieran optar a una plaza. La convocatoria canaria es tan amplia, sostienen, que será un reclamo para aspirantes de numerosas comunidades autónomas, que, a pesar de que las oposiciones coincidan en todo el país, elegirán el Archipiélago para examinarse, argumentaron.

Para dar más oportunidades de estabilidad a los docentes interinos, el sindicato había solicitado a nivel nacional que las fases de las oposiciones no fueran excluyentes. “Lo pedimos de manera excepcional porque consideramos que el momento actual también es excepcional, ya que llevamos años sin convocatorias de empleo público”, subrayó ayer en rueda de prensa Juan José Bermúdez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

El responsable de Comunicación del área de Enseñanza, José Ramón Barroso, recordó que hay un“pacto no escrito” por el que en Canarias se oferta el 25% de las plazas que saca Andalucía, para evitar ese “efecto llamada”, pero esta vez no se ha cumplido.

Además, recordó que hay una serie de demandas que llevan años planteando a la Administración, como el aumento del peso de la experiencia docente en la fase de concurso, que se modifique el orden de las pruebas de la fase de oposición, de manera que se realice la prueba 2 en primer lugar y se demuestra la capacidad pedagógica de los docentes y, por último, que se constituya un nuevo sistema de listas de empleo.

Juan Manuel Rivero destacó, por su parte, que aún no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado y las comunidades autónomas no saben a ciencia cierta cuál será la tasa de reposición, situación que ya se dio el año pasado y que provocó el retraso de las oposiciones previstas.

La oferta más amplia

La convocatoria de oposiciones de Educación es la más amplia que se convoca en muchos años. Incluye la tasa de reposición (puestos que quedan libres por defunciones y fallecimientos), que en Canarias ronda cada año las 800 plazas, y este año, como consecuencia de un acuerdo para rebajar la interinidad, más de mil plazas para reducir la tasa de sustitución. La propuesta sindical

Comisiones Obreras considera que la actual oferta de empleo público –2.041 plazas en 33 especialidades de Secundaria, técnicos de FPy Escuelas Oficiales de Idiomas– merma las oportunidades de los docentes. La propuesta concreta del sindicato es convocar en 2018 la mitad de las plazas de las especialidades ya previstas. En 2019 se abriría el proceso para Maestros, repartiendo el número de plazas pendiente entre 2021 y 2022. En 2020 se convocaría Secundaria y otros cuerpos (incluiría las especialidades restantes); en 2012 las plazas restantes de ambos cuerpos para alcanzar la tasa de interinidad acordada.