Mamelucos, en lo más alto del concurso

Mamelucos protagonizó una actuación superior a su actuación en la final de 2017, cuando logró el segundo de Interpretación. De las dos fases, son otra dimensión. Muy por debajo, Bambones, que no tuvo magia, y agradable mejoría de Tras Con Tras. Hasta anoche, enormes Mamels.

1.- Tras con Tras (1996).- Fueron las primeras en actuar en tiempo de concurso en la II fase, después de los teloneros Guachipanduzy. Las de Melca Barrera muestran un notable avance en la calidad de las letras y en el montaje musical, si bien amarraron las voces al comienzo y final de los dos temas y por el camino temblaron en algún momento. Pero mostraron un estilo claro: amable y comercial, sin renunciar a la crítica, aunque sin ser ácidas.

Abrieron tiempo de concurso con "Canción tuiteada". En la I fase, La Traviata dedicó un tema a Facebook, el lunes las Klandestinas cantaron a Instagram y ayer Tras Con Tras "tuitearon" su canción. Además, literal. Comenzaron invitando a los murgueros a "rt" su tuit si nunca han visto la cara de Gonar en la presentación del disfraz de la murga. Avanza y y parece que el "twitter" se queda colgado en lo musical para referirse a Bermúdez, con la canción "Los diminutos", o a Gladis de León, con "Abusadora", y se ponen más formales, en el peor momento de vocalización, para advertir de lo malo que es usar Twitter y emitir determinadas imágenes. Originales en planteamiento, comerciales en su letra y amables en la crítica. Solo por momentos les tembló la voz y no hizo falta ir al twitter a buscar la letra, pues se les entendió.

El segundo, "Grita", tenía como hilo conductor a los que protestan por todo: por lavar el coche y ese día llueve; por la suegra o porque les mandan un vídeo al móvil y no les quedan megas. Se vienen arriba para criticar la insolidaridad, el aparcamiento en Santa Cruz, el Carnaval de Día o la igualdad. Acabaron con "Sal a la calle, alza tu voz". La letra alternó referencias comerciales con otras más serias. Buen trabajo de Cristo Casas. El sonido, como una bomba, nada que ver con el inicio de la primera fase. Tras con Tras dio la sorpresa con un repertorio bien cantado, Podría ser "trending topic" en la final. Lograron el equilibrio de voz y argumento. Definieron su nuevo estilo.

2.- Los que Son Son (2006).- Al frente, el tándem formado por Fran Aldana, responsable artístico, y Acaymo Correa, en la música, peleando por ganar enteros en calidad. Pasacalle y primer tema, y de nuevo apuesta por la informática. Los Que Son crearon la "APP murguera". Aunque se podría considerar un argumento endogámico, con letras de Jose "El Grano" dieron un "rajazo" a los murgueros en un examen de conciencia profundo, para denunciar que hay directores que cobran a la murga en la que militan y en donde incluso se formaron. Eso, entre otros detalles, como el "réquiem" que entonaron por la trompeta. La reflexión podría haber quedado en un entorno limitado, pero avisan de las nuevas tendencias en las murgas.

Segundo, "Informe Bolorino". Sacan punta a las peculiaridades del personaje y sus "formas informativas", pero reconocen que está en todos sitios e incluyen, como si fuera una de sus "exclusivas", el caso Grúas, con viaje al presidente Clavijo. Luego recriminan los sueldos bajos, el robo de dinero, y retoman el hilo para decir que Bolorino ayuda al necesitado. Los dos temas tal vez no están al alcance de todos los mortales en su intencionalidad. En un caso, para el "murguilandia"; en el otro, para los friquis de internet. Los Que Son buscan ser y pelean por mejorar.

3.- Los Desbocados (2009).- Sin duda la actuación de anoche no fue la mejor de su historia. Dirigidos musicalmente por Rubén García apostaron por una compleja selección musical, lo que dificultaba la vocalización. Al acabar las dos canciones demostraron que han perdido la magia de la lucha canaria, tema interpretado hace tres años y con el que tenían sobradas opciones de pasar a la final. Pero estaba el jurado. Ayer, comenzaron con "Los planes", aunque mejor título hubiera sido "Totum revolutum". El mérito estuvo en meter bajo el paraguas de la misma temática reproches a políticos, enfermedades raras y, al segundo siguiente, hacer un mosaico de Carnaval, para criticar el plan de barrios. Al tema le hacía falta un plan.

Acabaron con "Don dinero", buena idea, pero tras hacer mención a Zerolo, Soria y Urdangarín, y cantar en primera persona porque lo han maltratado y blanqueado, "devaluaron la canción". Y justo cuando rendían homenaje a la desaparecida peseta (el cambio al euro fue en 2002), el tema acabó cotizando al valor de una perra chica. Solo la presencia de Maxi López interrumpió una actuación por debajo de lo que se esperaba.

4.- Triqui-Traques (1968).- La otrora conocida como tribu del Carnaval se complicó la vida en la selección de su repertorio. Habría estado seguro en la final de haber cantado el pasacalles; luego, de primer tema, pasacalles, y de segundo, pasacalles. Y en la despedida, pasacalles. Comenzaron con una presentación montada por Félix Padilla, pero le faltaba contenido. Al frente del grupo, José Miguel Otero.

El primer tema fue una excusa de tema con el mismo título, "Una excusa", obra y gracia (lo de gracia es un decir) de Jonny Alonso, director de Melindrosos, de Las Palmas, y hermano de Junior, de Trapasones, que anoche estuvo también en las letras de Chinchosos. La "Excusa" no tenía sentido, salvo cubrir el expediente de un primer tema con referencias a Clavijo, el paro, los bancos, problemas de pasacalles, ley de suelo, excusas y más excusas...

De segundo, "Yo, yo mismo y el otro". Si en su época de oro habían hecho una canción que dividía a la murga, como en Tino Nino, esta vez intentaron ser graciosos con tres personajes. Yo (un ángel), yo mismo (un murguero), y el otro (Diablo), que se respondían sobre las cuestiones que se hacían. Lo mejor, el juego de luces para intentar un "show" con los apuntes de un borrador de un intento de proyecto de una posible letra que pudiera igualar a "La Posesa".

Al final del tema, se desvaneció su fuerza. Se busca su "show".

5.- Los Mamelucos (1981).- Simplemente únicos. Desde el segundo uno sintonizaron con el público, con una actuación mágica. Impusieron su samba de Carnaval para vender al jurado su disfraz. Los loros de 1996 ayer fueron papagayos que montaron un "pollo" en el recinto ferial, que se hizo mameluco.

El pasacalle fue la alfombra para llegar al primer tema, con un público entregado y Mamelucos en plenitud, como en su mejor época. Había hambre de murga buena. Primer tema, Mamelucos rindió un "Homenaje" a la buena murga, a los amantes del Carnaval y de las murgas en particular. Las letras de Airam Bazzocchi fueron comerciales y originales al reprochar que Juan Padrón, acusado en un pleito por la federación de Fútbol, tiene una calle, y cuestionaron por qué el Auditorio no tiene el nombre de Benito Cabrera. Y de ahí, un rajazo a Hiperdino y Mercadona, por pagar poco a sus empleados, dijeron. El tema bajó en intensidad, cuando el público estaba totalmente entregado, para reprochar las declaraciones del obispo Cases en Las Palmas, pero volvió a subir enteros con el levantaplazas del drag Sethlas, de Las Palmas, y el apoyo a Abubukaka, en el escenario con Mamels. ¿Habría confundido el orden?

En cualquier caso, nada que temer. Estuvieron magistrales. Incluso en el segundo tema, en el que rompieron la especialidad de la casa e hipotecaron en la recta final los tonos. Fue en la canción de las banderas, el opio del pueblo, para hacer referencia a Cataluña, o a la bandera verde de los agricultores; la bandera de la independencia, momento estelar con retahíla incluida. Momento Medusa, para pedir la independencia de todo lo que es malo en Canarias. Luego, momento de Carnaval al presentar la bandera que propone Mamels para la fiesta, y de ahí, al cielo con un puzle de Banderas donde Bazzocchi se deja el resto y, aunque la letra se canta en un ritmo frenético, está formada con los nombres de los países de las banderas que mostraban. Despedida mágica. Hasta ese momento, Mamelucos era de otra galaxia y había colocado su actuación en lo más alto del mástil del concurso.

6.- Los Bambones (1982).- Tomar el testigo a Mamelucos, y más ayer, no era plato de buen gusto para ninguna murga, aunque si alguna podía plantar cara en ese mano a mano era Bambones. Pero anoche los de El Cardonal estuvieron irreconocibles. Un fallo en un monitor alargó la espera. De nuevo el sonido les jugó una mala pasada. Unos minutos eternos hasta garantizar el éxito técnico y arrancaron Bambones. Mamelucos había dejado el listón muy arriba y ellos parecía que tenían que armar un puzle. La presentación, un rajazo en el que rechazaban un cambio de ciclo; una Oda a Besay Pérez (ZZ) cantada más con las vísceras que por alimentar el espectáculo. Pero su actuación de ayer solo confirmó que están en el mismo ciclo que comenzaron el año pasado, incluso por debajo. El primer tema, "Somos ingleses", muy acorde, pues en la primera parte fue complejo entenderlos. Tras decir que aquí Nelson perdió el brazo, incrustaron una referencia a la playa de Las Galletas, La Noria y La Victoria, Las Gaviotas o la Mesa Mota. Pero no se entendió. A partir de ahí giraron a "hablamos inglés a mi manera", para recordar los anglicismos incorporados al español. Y cerraron diciendo que no somos europeos, somos canarios, y rechazan que recibamos la limosna de Europa. "Fuera de Europa porque somos canarios". Decepción. Sin magia y costó entender la letra.

El segundo, "Educación". Los de Primi Rodríguez sacaron su letra "bambona", aunque pareció más una denuncia de Intersindical sobre educación sin educación: "Me toca las pel...". Lamentaron la falta de igualdad, que a los maestros ya no se les respeta. En este momento levantaron enteros para decir que los profesionales están ahora hipotecados por el ordenador. "Solo son maestros". Denunciaron el chanchullo de los libros. Prometían un final romántico cuando se refirieron a la calculadora y elementos de la educación. Acabó el tema y se esperaba a Bambones.

7.- Los Chinchosos (1988).- Salieron con Paco Padilla, director de la era gloriosa, que volvió a brincar 30 años después con otra murga con el nombre de Chinchosos. Este año pueden presumir de una notable mejoría en lo musical gracias a Adrián Montes de Oca. Poco a poco Lolo García, director y presidente, intenta armar la formación que fuera exponente del espectáculo. Tiempos, tiempos. Pero la mejoría en lo musical poco tenía que ver con su repertorio, con la firma de Junior Alonso, de Trapasones. El primer tema, crítica atemporal con mención a Soria y Hernández Bento, para concluir con un canto a Canarias. Defendieron el tema, pero la letra se tambaleaba. De ahí, al segundo, que confirmaba la mejoría musical, algo malo si permite entender letras como las que interpretaron, la historia de una niña víctima de "bulling", con triste desenlace. Lo mejor, con creces, pasacalles y despedida, gran trabajo de Adri Montes de Oca. Ahora, a por mejores letras.

HOY, TERCERA FASE

1.- las marchilongas

Directora: Keila Jerez Reyes

Diseñador: Josua Sánchez

Año fundación: 1987

2.- los zeta-zetas

Director: Javier González Lemus Diseñador: Alexis Castellano Año fundación: 2003

3.- las diabólicas

Directora: Mª Candelaria Carvajal

Diseñadora: Enedina

Año fundación: 2018

4.- ni pico-ni corto

Director: Carlos A. Estévanez

Diseñador: David Díaz

Año fundación: 1973

5.- los trabas

Director: José Mª Tejera Castro

Diseñador: Domingo López F.

Año fundación: 1996

6.- los jocikudos

Director: Juan G. Martín Mejías

Diseñador: David Pérez

Año fundación: 2010

7.- ni muchas ni pocas

Directora: Laura Sierra Hdez.

Diseño: Palmiro Díaz

Año fundación: 2000

Una aficionada de Diablos, la primera de la cola para la final del viernes

No había arrancado la segunda fase de murgas adultas, ayer martes, y ya una aficionada de Diablos Locos se instaló junto a la taquilla del recinto ferial comenzando la cola para la final del viernes. Precisamente esta noche, al término de la tercera fase, se conocerá a los 8 finalistas.