Chaxiraxi, la agrupación decana

D omingo. Doce del mediodía y local de Chaxiraxi, en el mercado de La Salud. El coro y los músicos acoplan su repertorio de cara al concurso que se celebra este sábado, un certamen gratuito y "reservado" a los amigos de la música del Carnaval. Entre los músicos, Iván Cacú -que ha tocado con grandes como Óscar de León-, o Cachete, Chanín, Jonathan, Carlos, Inés a la flauta y hasta Yunaica, la hija del Cachete. Todos juntos son una máquina de hacer música que, cuando levanta la mano el director de Chaxiraxi, Tano Mújica, se acopla como si llevaran meses ensayando juntos.

En el coro, la parte más amateur, destacan las voces de Sonia, Ithaysa o Míriam, o las de Gustavo, Mariano y Javi, los solistas que dan color al repertorio elegido. Cuando uno escucha a Chaxiraxi, sabe cómo late el corazón del carnavalero.

La agrupación nace como una familia que vive el Carnaval, bajo el amparo de Lali Sierra, enamorada de la fiesta. En Chaxiraxi, dos puntales: Tano Mujica, el director musical, y Texenery, savia "nueva" que garantiza otros 38 años más, los mismos que tiene de historia la agrupación.

Tano desembarcó en la agrupación después de haber militado en la murga de su abuelo, en 1964, Los Harrytrankos (La murga de Pepé). Con ellos salió de mascota. Luego, con 14, militó en Rumberos y entre 1986 y 1993, en la agrupación Caña Dulce. Percusionista de excepción, una mirada suya basta para que el coro sepa que hay que hacer "redondas" las voces, una habilidad que pone a prueba en Chaxiraxi y Cariocas. Un privilegio estar con el maestro, uno de los tres hermanos Mujica.

Cada componente tiene una historia de Carnaval. Junto a Tano, otro "pulmón" de la agrupación, Texenery Moreno, hermana del percusionista Iván Cacú. Su padre, Poli, comenzó en el Carnaval soldando las estructuras al gran diseñador Justo Gutiérrez y también en Chaxiraxi. Con su esposa, ambos padres de Texe, son fundadores de la comparsa Tabajaras, y luego entraron en Cariocas. Tanto aman el Carnaval que Cane, la madre de Texe, se presenta este año como aspirante en la gala de los mayores; y la estructura de su traje, que diseña Borja Abreu, la hace, como no podía ser de otra forma, su esposo. Historias de Carnaval. No es el único vínculo con una gala, pues Texe fue candidata infantil en 1990, con diseño del gran Justo Gutiérrez, y si no ganó fue por lo innovador que era.

Texe, que salió de mascota en Tabajaras, luego siguió con el ritmo de la comparsa Cariocas, y de ahí... a mascota de Zorroklocas, animada por la que era la directora, Rosana Vera, que fue profesora de ballet de Texe.

Ya en 1997 se estrena en Chaxiraxi y desde 2010 hace doblete con Cariocas, de la mano de Tano, y hasta la fecha, donde su participación es vital. Ahí está la "secre", como la llaman sus compañeros, marcando el ritmo.

Antes de continuar el ensayo -tiempo aprovechado para tomar el pulso a algunos protagonistas-, se acerca Pablo, de 5 años. Señala a Texe y le dice: "No te sabes la canción". Lo dice con la autoridad que le da ser el nieto de Tano, el director, convencido de lo que dice y con la gracia y entusiasmo que denota que las agrupaciones pisan fuerte. El sábado, en directo, agrupaciones que laten a ritmo de salsa y Carnaval.