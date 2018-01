Faltan pediatras

Tal y como vienen desarrollándose los incalificables hechos, no será la última vez que escribamos, por supuesto de una forma somera (la situación es tan vergonzosa que es imposible hacerlo exhaustivamente), sobre la situación de la sanidad en Canarias. Es intolerable el trato que continúan recibiendo las personas que han tenido la mala suerte de convertirse en enfermos y no les queda otra opción que acudir a un hospital público y llenarse de una paciencia infinita para soportar, antes de ser tratado por un facultativo de guardia, la visión del escenario que se abre ante sus ojos y que no es otro que aquel que muestra, ordenadamente, camillas y camillas a lo largo de pasillos y pasillos. Nadie ha encontrado una solución estable que calme las ansiedades con las que un paciente espera hasta que pueda atravesar las puertas de un centro sanitario donde las bienvenidas están envueltas en batas verdes o blancas. Los centros privados, igualmente, se están contagiando del mismo virus y no precisamente del de la gripe, que este año está afectando de una manera importante a Canarias. Pero los profesionales sanitarios también sufren las inepcias que les llegan establecidas por los mandamases del Gobierno canario y, a veces, pierden las buenas formas (demasiadas, en algunos casos), ante una persona postrada que solo espera unos ánimos dedicados a su estado deteriorado.

Como era de esperar, todos los grupos políticos entonan la misma canción cuya letra determina las culpas a la insularidad. Tenemos la desgracia de vivir sobre un "territorio fragmentado" (eufemismo de "islas" utilizado por los políticos), lo que repercute en la dispersión del presupuesto destinado (mal destinado) a sanidad, lo que conduce a que esta Comunidad esté situada en el penúltimo lugar del sistema sanitario de España.

No se puede soslayar un área que afecta a la población que será el futuro de Canarias: la más vulnerable, es decir, la infantil. Y es que, por si fueran pocos los problemas, la Consejería de Sanidad reconoce la falta de pediatras en Canarias y que el 30 % de las plazas de estos especialistas en Atención Primaria están ocupadas por facultativos que carecen de esta especialidad y que o bien son médicos generales o de familia. Las condiciones que se ofertan a los profesionales es una de las causas del problema, pero las críticas no van dirigidas a los médicos que ocupan las plazas, "sino al funcionamiento del sistema", ha declarado Luis Ortigosa, que es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Como solución, Sanidad estudia dar prórrogas a los pediatras que se jubilen.

Circunstancias familiares nos trasladaron durante años a Cantabria, una de las comunidades más hermosas de España. Allí, las circunstancias son similares, según relata el destacado Dr. Efrén de la Serna, adjunto en el Hospital Valdecilla, Unidad Neonatal, quien, por su dedicación y pasión profesional a lo largo de estos últimos 50 años, ha publicado la emoción que ha experimentado tras su jubilación. Las causalidades (no casualidades) con las que nos encontramos han conectado a nuestras dos comunidades con las mismas dificultades sanitarias.

Apunta el Dr. De la Serna que se vive en un ambiente que se ha apartado de la forma de hacer medicina "más interesante, reconfortante e importante" cara al paciente en su relación con el médico: la medicina humanizada. Se debe potenciar la figura del paciente como persona. Ofrecerle una sonrisa, unos adecuados consejos, evitando la medicina defensiva y agresiva, es decir, que el médico se ponga siempre "al otro lado de la mesa" y entender que los padres, y hoy en día muchos abuelos, no tienen por qué saber de medicina.

Alude a la actualidad pediátrica que deteriora la atención al paciente por los problemas con los que se encuentran los facultativos. No es posible realizar anamnesis, exploración, posterior tratamiento y pautas de puericultura con no menos de quince minutos. Tampoco es lógico y nada edificante el cambio de profesionales. Las soluciones que enuncia el Dr. De la Serna pasan por la creación de más plazas anuales de médicos internos y residentes, intentando que la mayoría se quede en los centros de salud de la comunidad, manteniéndolos en sus puestos de trabajo y evitando el traslado de unas consultas a otras, decisiones que corresponden a la gestión que, innegablemente, es la responsable del caos hospitalario que se padece en todas las regiones españolas. En fin, la postura de un profesional de Cantabria que coincide con la de colegas canarios. Pensamos que el quid de la cuestión está en las inepcias de ilustres consejeros y gerentes que se suceden para que Canarias deje de tener el peor sistema sanitario de España.