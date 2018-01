Muere la escritora estadounidense de ciencia ficción Ursula K. Le Guin

La escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, aclamada por sus novelas de fantasía y ciencia ficción, murió este martes a los 88 años en su casa de Portland (Oregón), informó hoy su familia en las redes sociales.

Autora de "The Left Hand of Darkness" (1969) o de la serie de fantasía Earthsea, traducida a más de 40 idiomas, Le Guin fue definida como "la mejor escritora de ciencia ficción en vida de Estados Unidos" por The New York Times en 2016.

El estadounidense Stephen King la recordó como "una de las grandes", consideró que no fue "solo una escritora de ciencia ficción", sino "un icono literario" y le deseó "buena suerte en la galaxia", en su cuenta de Twitter.

La escritura de Le Guin estuvo influenciada por el feminismo, la antropología, la sociología, la psicología, el anarquismo, el taoísmo o el ecologismo.

En "The Left Hand of Darkness", quizás su obra más exitosa, un enviado de Ekumen trata de convencer a los habitantes del planeta Gethen de que se unan a la federación galáctica, pero la misión se complica por su falta de comprensión de la sociedad, cuyos individuos no tienen un género definido.

Con esta novela, Le Guin ganó sus primeros premios de literatura y ciencia ficción Hugo y Nebula, que volvería a recibir en diversas ocasiones a lo largo de su carrera. También fue finalista del Premio Pulitzer a las Obras Literarias de Ficción en 1997.

Pese a esos premios y a ser una autora superventas, Le Guin criticaba ambos fenómenos por su trasfondo comercial.

"No quiero ver la literatura estadounidense traicionada", dijo Le Guin al pedir a los editores que no se guiasen por los beneficios.

Nacida en 1929 en Berkley (California) como Ursula Kroeber en una familia de antropólogos, Le Guin obtuvo su graduado universitario en Literatura francesa e italiana en el Radcliffe College de Massachusetts y un máster en el mismo campo en la Universidad de Columbia (Nueva York).

En 1953 se mudó a París para emprender su investigación de doctorado sobre el poeta Jean Lemaire de Belges, que no terminó.

Ese mismo año contrajo matrimonio con Charles Le Guin, con el que regresó más tarde a Estados Unidos y con el que tuvo tres hijos.