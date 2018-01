¡Otra vez, Meryl Streep!

M eryl Streep puede ganar su cuarto Oscar el próximo 4 de marzo. De momento, en la jornada de ayer se confirmó su vigésimo primera nominación por el rol protagonista (Ketherine Graham) en "Los archivos del Pentágono". La ganadora de la prestigiosa estatuilla dorada de la academia por sus intervenciones en "Kramer vs. Kramer" (1979), "La decisión de Sophie" (1982) y "La dama de hierro" (2011) restó algo de protagonismo a las 13 nominaciones que recibió "La forma del agua", de Guillermo del Toro, que fue la apuesta más repetida por delante de las ocho candidaturas de "Dunkerque" y las siete que destacaron los valores de "Tres anuncios en las afueras".

La historia que narra la intensa historia de amor entre una limpiadora muda y una extraña criatura acuática no pudo igualar el hito histórico de "Eva al desnudo" (1950), "Titanic" (1997) y "La La Land" (2016), que se presentaron en la gala de entrega de los Oscar con 14 nominaciones. Además de "La forma del agua" (Guillermo del Toro), "Dunkerque" (Christopher Nolan), "Tres anuncios en las afueras" (Martin McDonagh) y "Los archivos del Pentágono" (Steven Spielberg), los otros cinco títulos que optan a ganar la categoría de Mejor Película son "Call Me By Your Name" (Luca Guadagnino), "El instante más oscuro" (Joe Wright), "Déjame salir" (Jordan Peele), "Lady Bird" (Greta Gerwig) y "El hilo invisible" (Paul Thomas Anderson). De la relación anterior, solo Spielberg, Guadagnino, Joe Wright y McDonagh, que sí fue nominado en el capítulo de Mejor Guion Original, se quedaron descolgados de la lucha por el Oscar al Mejor Director.

Meryl Streep tendrá como competencia esta vez a a Sally Hawkins ("La forma del agua"), a Frances McDormand ("Tres anuncios en las afueras") y a Margot Robbie ("Yo, Tonya). El que puede conseguir su tercer Oscar es Denzel Washington -lo conquistó por su interpretación en "Tiempos de gloria" y "Training Day"- por su papel en "Roman J. Israel Esq". Sus rivales serán Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya y Gary Oldman.