Percusión de orilla a orilla

O nce artistas integran el cartel del espectáculo "Fusión Afrolatina" que se celebrará el 27 de enero en el Sala 0-Club de la capital tinerfeña. Ndeye Seck, Sissi del Castillo, Davide Torti, Yudith Porto, Ana Beatriz Alonso, Carlos Montesinos Hernández, Marisela Acosta González, Rafa Gámez, Carlos Conde, Germán Cuesto Gil y Esteban Pérez serán los protagonistas de una propuesta musical que creará un triángulo imaginario entre los ritmos africanos, flamencos y latinos.

Además del concierto del Ocean-Club, programado entre las 22:00 y 00:00 horas del próximo sábado, el proyecto que cuenta con la producción de Julien Harmand y la dirección artística de Sara Maurin se convertirá en un documental -se ha establecido una colaboración con el Festival MiradasDoc- que se empezó a grabar hace unos días en Dakar, coincidiendo con la presencia de la Ndeye Seck en la capital senegalesa, tendrá una continuidad durante la celebración de este encuentro cultural en la isla de Tenerife y concluirá con el rodaje en tierras cubanas. "Este mundo está lleno de fronteras que se construyen a partir de colores, idiomas, religiones... La música es lo que nos une a todos en torno a una idea común que queremos impulsar a través de esta primera edición de Fusión Afrolatina", dijo Harmand antes de ceder el turno de palabra a Maurin.

"La parte dedicada a la investigación que se va a reflejar en el documental va a tener un papel muy importante", avanzó la directora artística en un instante de su intervención en el que remarcó "cómo unos episodios tan dramáticos que están asociados con la esclavitud habían propiciado muchos años después un intercambio cultural tan rico".

Ndeye Seck, por su parte, puso el acento sobre los "artistas que se van a encontrar en torno a este proyecto... No es fácil crear estos puntos en común y tenemos la sensación de que estamos participando en algo muy grande. Me siento feliz por estar en Tenerife", resumió la percusionista africana. En unos tér- minos parecidos se expresaron Sisi del Castillo y Davide Torti, quienes resaltaron su curiosidad por ver cómo se produce esa fusión entre el flamenco y lo afrolatino. "Esto es algo que llevaba años esperando, pero que no se ha podido hacer realidad hasta ahora", apostilló del Castillo.

Raquel Álvarez, gerente de la Sala O-Club, declaró sentirse satisfecha por el hecho de que "una mujer tan valiente como Ndeye lidere un proyecto tan costoso de realizar, pero, a su vez, de gran valía cultural. Tengo la sensación de que una experiencia de esta dimensión no se da todos los días".