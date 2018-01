El Tenerife confía "al cien por cien" en José Luis Martí

El secretario técnico del CD Tenerife, Alfonso Serrano, ha asegurado hoy que el club confía "al cien por cien" en su entrenador, José Luis Martí, ya que están convencidos de "su valía" y de que "revertirá la situación".

El gestor ha manifestado, durante la rueda de prensa de presentación de Luis Milla, que el técnico balear "ha demostrado su valía y crédito suficiente desde que llegó", al tiempo que ha recalcado que particularmente no tiene "ninguna duda" con él. "Estoy totalmente convencido de que algún día entrenará en Primera División", ha resaltado Alfonso Serrano.

El secretario técnico ha comentado que "los halagos debilitan a la gente y puede que nos haya pasado eso", puesto que "hay otros clubes con menor presión que están arriba".

Alfonso Serrano ha destacado que solamente queda "trabajar para revertir la situación", sobre lo que se ha mostrado convencido de que "el equipo dará un paso hacia adelante", pues es "suficientemente competitivo" como para "salir del bache" y coger una racha como las del Cádiz o el Real Oviedo.

El secretario técnico ha comentado que uno de los elementos que han dificultado el rendimiento óptimo del equipo son las lesiones, sobre lo que ha informado de que el cuerpo médico está utilizando "otra metodología" para mejorar en este apartado.

"NO NECESITAMOS A NADIE"

Serrano ha asegurado también que el conjunto blanquiazul no necesita "a nadie", pues cuenta con "una plantilla equilibrada con muchas alternativas, tanto de esquema como de sistema de juego".

Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de incorporar a algún futbolista si surge alguna oportunidad "interesante" para reforzar al equipo, como un extremo izquierdo o "alguien distinto en la delantera".

También ha resaltado que, a diferencia de "otros años", en el cuadro chicharrero no tienen en el mercado de invierno "tanta necesidad", aunque económicamente tienen "margen" para fichar.

En cuanto al tinerfeño Nano, delantero propiedad del Éibar que está cedido en el Levante, ha dicho que sería "un gran refuerzo" para el equipo, aunque ha dicho que no creen que puedan incorporarlo, ante las dificultades que presenta el conjunto vasco.

Serrano ha destacado, además, que "el mejor fichaje de invierno es que todos los jugadores estén bien y a disposición del entrenador", en referencia a las lesiones que han sufrido los jugadores insulares esta temporada.

EL secretario técnico ha dicho que no contemplan que ningún jugador salga en el mercado de invierno, aunque "otra cosa es que alguien pida salir porque llega una buena oferta y estimen que no están jugando todo lo necesario".

"Estamos contentos con nuestra plantilla. Todo el mundo decía que estaba entre las mejores de la categoría y eso no tiene que cambiar ahora, aunque es verdad que no estamos bien y no estamos compitiendo como el año pasado, a pesar de que disponemos de mejores jugadores individualmente", ha asegurado.