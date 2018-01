Martí, sí o no: un desenlace inevitable

R epresentantes de distintas etapas del Tenerife, todos exjugadores, analizan el momento en el que se encuentra el equipo y valoran la decisión de los dirigentes del club de no prescindir de José Luis Martí en la semana que comenzó con la resaca de la dolorosa derrota ante el Barcelona B y que acabará con otro partido en el Heliodoro, frente al Real Valladolid.

Alberto Molina, líder en partidos jugados con el Tenerife, entiende la medida adoptada por el consejo de administración del club. "Me parece bien que se le conceda un poco más de margen para ver si la cosa mejora". No obstante, añade que el preparador balear debería ser más autoritario. "Me parece una muy buena persona, pero creo que, como entrenador, debe tener un poco más de carácter y de dureza, porque noto a los jugadores demasiado conformistas; y si el Tenerife no lucha y no corre, me parece que va a pasar muchos apuros", avisa Molina.

Por su parte, Jorge Fernández, blanquiazul en la década de los 70, no considera una mala solución que Martí siga en su cargo una semana más, aunque supone que el club se verá obligado a sustituirlo tarde o temprano. "Tampoco veo mal que lo dejen una semana más, pero el fútbol depende de los resultados y no puedes echar a todos los jugadores. Creo que al técnico se le ha ido el equipo un poco de las manos. No tiene fútbol. En el partido con el Barcelona B lo vi sin alma, y eso es lo peor que le puede pasar", advierte, convencido de que "otro entrenador cambiaría esta dinámica, porque la actual es mala".

Entretanto, David Amaral, capitán del Tenerife en el ascenso a Primera de 1989 y entrenador del equipo en tres etapas, no llega a poner en duda la conveniencia de que Martí siga, pero sí califica como una "tomadura de pelo" que el club no cuente con una alternativa. "Martí no es el único responsable. Quien confeccionó la plantilla y el cuadro técnico también lo son", sostiene Amaral. "Y me parece lamentable que los informes de los posibles sustitutos no hayan convencido, porque un secretario técnico debe tener una alternativa por si el equipo no funciona y se ve obligado a hacer un cambio con un entrenador ideal. Pero aquí todo es improvisación y poner parches".

David remarca que "es una falta de respeto a la inteligencia" que Alfonso Serrano no haya encontrado un relevo que "ofrezca garantías", y tampoco le parece correcto que el Tenerife no sea más transparente con Martí. "Las cosas no se hacen así, y tampoco puedes ponerlo en el disparadero: o confías o no confías", apunta.

También participa Toni González, central en el equipo de Azkargorta, Solari y Valdano. El portuense no pasa por alto que Martí "hizo cosas muy buenas la temporada pasada", pero igualmente tiene claro que "a veces hay que tomar decisiones drásticas en momentos importantes". Dicho de otra manera, aunque pueda resultar injusto, "no vería mal un cambio" en el banquillo. "En etapas en las que un equipo no juega con soltura y la dinámica es negativa, se suele buscar savia nueva, y lo más recurrente es apostar por otro entrenador. Pero es la dirección deportiva la que debe tener toda la información para dar o no ese paso y analizar muchos factores, incluso la relación que hay entre los jugadores y el técnico", comenta Toni.

Moisés Álvarez, otro canterano pero con participación en el primer equipo tinerfeño en el tramo final de los 90, reconoce que habría optado por buscar un revulsivo esta misma semana. "Martí me parece un buen entrenador, al margen de que los resultados no le estén acompañando ahora. Pero si el equipo quiere meterse arriba, creo que debe producirse un cambio, y cuanto antes se haga, mejor, siempre que el sustituto vaya en sintonía con la plantilla que hay y le saque el máximo rendimiento", señala.

El exdefensa insiste en destacar el "buen trabajo" que llevó a cabo Martí la temporada pasada, pero agrega que "los resultados son los que mandan y ahora dicen que un equipo que fue construido para ascender está más cerca del descenso que de la cabeza". Por tanto, llega a la conclusión de que "esta semana debió producirse un cambio". Moisés intuye que la situación ya no tiene vuelta atrás. "Son muchas semanas en las que el equipo no marcha bien, ni en resultados ni en juego. Además, está pinchando en casa. Hay que hacer el cambio, más allá de que aguanten a Martí una semana más".

Pero el tinerfeño va más allá de la responsabilidad que tiene Martí. "El equipo no está unido", alerta. "No sé qué pasará, pero noto que el grupo no está comprometido. Si no, con la calidad que tiene y con el objetivo que se marcó el club, no habría sufrido los últimos resultados, más allá de que el entrenador esté mejor o peor. Y puede ser que el equipo no esté bien guiado. Es una unión de todo".

